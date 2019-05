Fiorentina-Milan: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Victor Hugo, Biraghi; Fernandes, Dabo, Benassi; Chiesa, Muriel, Mirallas.

Squalificati: Veretout

Indisponibili: Pjaca, Pezzella

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Mauri, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

Squalificati: Paquetà

Indisponibili: Bonaventura, Caldara, Strinic, Calabria, Biglia

Statistiche Opta

La Fiorentina ha vinto il match d’andata contro il Milan: è dal 2000/01 che la squadra viola non ottiene due successi nello stesso campionato contro i rossoneri.

Il Milan ha vinto solo una delle ultime sette trasferte di Serie A contro la Fiorentina: in questo parziale quattro pareggi e due successi viola.

La Fiorentina (cinque pareggi e sei sconfitte nelle ultime 11 giornate) non rimaneva senza vittorie per 11 partite consecutive in un singolo campionato di Serie A dalla stagione 1989/90: in quel caso arrivò a 12.

Il Milan ha raccolto solo un punto nelle ultime quattro trasferte di campionato e in tutte le ultime sette partite fuori casa ha concesso almeno un gol.

Due delle ultime tre reti del Milan in campionato sono arrivate con giocatori subentrati dalla panchina: i rossoneri avevano realizzato con subentranti solo una delle precedenti 46 reti in A.

Tra Fiorentina e Milan, Vincenzo Montella ha raccolto solo due punti nelle ultime sei partite da allenatore in Serie A e le sue squadre in questo parziale hanno realizzato solamente due gol.

La Fiorentina non ha ancora vinto in casa in campionato nel 2019: sei pareggi e due sconfitte nel periodo per i viola, che non hanno nemmeno segnato nelle ultime tre gare interne.

Federico Chiesa ha partecipato attivamente a tre degli ultimi quattro gol della Fiorentina al Milan in Serie A: un gol e due assist vincenti.

L’attaccante del Milan Krzysztof Piatek ha effettuato solo due tiri nello specchio negli ultimi 292 minuti di campionato (quattro partite e zero gol), ne aveva effettuati sei (con due gol) nei precedenti 270.

Da inizio aprile in poi, Muriel, Simeone e Chiesa hanno effettuato insieme 44 conclusioni in campionato per la Fiorentina, senza segnare alcun gol.