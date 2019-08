Fiorentina-Napoli in Diretta tv e Live-Streaming

Le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Boateng, Sottil. All. Montella

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens. All. Ancelotti

Fiorentina-Napoli: dove vederla in tv

Fiorentina-Napoli sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1, canale 201 del satellite (382 o 112 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A canale 202 del satellite (383 o 113 del digitale terrestre).

Fiorentina-Napoli in Live-Streaming

Fiorentina-Napoli sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go per la visione su pc, smartphone e tablet.

Approfondimenti e dichiarazioni

Fiorentina-Napoli: informazioni

Data, orario e luogo: sabato 24 agosto 2019, ore 20:45, Stadio Artemio Franchi