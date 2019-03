Fiorentina, Pioli: "Chiesa? Difficile possa giocare contro il Torino"

Nelle prossime quattro gare ci giochiamo tutto. Ne abbiamo tre in casa, bisogna partire bene iniziando con il Torino che è in fiducia". Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha presentato così in conferenza stampa l'impegno con i granata, determinante nella lotta per un posto in Europa League. "Di stimoli dobbiamo averne tanti, a Cagliari abbiamo giocato una pessima partita - ha aggiunto - Domenica avremo l'occasione di riscattarci. Iniziano le partite decisiva, l'unico obiettivo è quello di battere il Torino.

" Le condizioni di Chiesa? E' difficile che possa giocare, anche se sta meglio rispetto a quando è tornato dalla Nazionale. Ha fatto un lavoro personalizzato "