Sarebbe in dirittura di arrivo il super affare di mercato riguardante la Fiorentina. Secondo Sky Sport, infatti, il talento francese ex Bayern Monaco Franck Ribéry - oggi svincolato - avrebbe detto "Sì" dopo la lunga opera di corteggiamento del club viola, che lo insegue dallo scorso 13 luglio. Il giocatore firmerà un contratto biennale da 4 milioni a stagioni. Domani mattina (mercoledì) sono previste, con ogni probabilità, le visite mediche.

Il (pre)annuncio via social

Gia nella serata di ieri (lunedì) erano giunte, via social, le prime avvisaglie della "fumata viola". Ribéry, sullo sfondo di una palestra, aveva scritto "Prepared for a new challenge" e cioè "Pronto per una nuova sfida". A rispondergli è stato l'ex bomber viola Luca Toni (ex compagno di squadra proprio al Bayern), che gli ha risposto: "Mon frére, grande giocatore. Do you come to Italy?".

Il preparatore atletico italiano

A far pendere l'ago della bilancia sulla Fiorentina (rispetto alle ricche proposte provenienti da Turchia e Russia), lo stimolo di vivere ancora da protagonista il grande calcio, la conoscenza già acquisita della lingua italiana e la possibilità di portarsi con sé il preparatore atletico (anch'egli italiano) Gianni Bianchi, portato proprio da Luca Toni al Bayern Monaco e da cui Ribéry non si è mai separato.

16 dicembre 2015, cena natalizia del Bayern Monaco: da sinistra, il preparatore atletico Gianni Bianchi e Franck Ribéry (Getty Images)Getty Images