Fiorentina: Ribéry e Toni su Instagram scatenano i sogni dei tifosi viola

"Prepared for a new challenge" e cioè "Pronto per una nuova sfida". Questo lo slogan di un post sul proprio profilo Instagram, accompagnato da una foto all'interno di una palestra, da parte di Franck Ribéry, che già nelle ultime ore era stato definito "più vicino" alla Fiorentina rispetto al campionato russo, da cui ha ricevuto offerte economicamente più remunerative.

A scaldare ulteriormente i cuori, ci ha pensato l'ex bomber viola Luca Toni (ex compagno di squadra proprio al Bayern), che gli ha risposto: "Mon frére, grande giocatore. Do you come to Italy?". Una cosa è certa: in questo momento, per Pradè e Commisso, il talento 36enne francese svincolato dal Bayern Monaco è l'obiettivo numero uno.