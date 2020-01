Fiorentina scatenata sul mercato: a centrocampo, nuovo forcing col Sassuolo per Alfred Duncan: . Tutto fatto, invece, per una trattativa a sorpresa: in viola sta per approdare Christian Kouamé dal Genoa. Acquisto che non verrà bloccato dall'infortunio dell'attaccante. Raggiunto, invece, l'accordo totale (a scapito del Napoli) con Sofyan Amrabat dell'Hellas Verona: il centrocampista arriverà in estate.

Alfred Duncan del Sassuolo, Serie A 2019-2020 (Getty Images)Getty Images

La nostra opinione: così come il Napoli, anche la Fiorentina sta approfittando del calciomercato invernale non tanto per sistemare i ranghi della stagione in corso, quanto per costruire un futuro roseo e di prospettiva. Per quanto riguarda Duncan, lungo colloquio tra le due dirigenze avvenuto in giornate nell'ufficio del Sassuolo allo Sheraton Hotel di San Siro, con l'ufficialità dell'affare rimandata a domani, giovedì 30 gennaio, penultima giornata di trattative. Per Kouamé, tesseramento a titolo definitivo con una quota fissa di 10-11 milioni con tanti bonus, in reazaione a come si riprenderà il giocatore dal proprio infortunio. Amrabat è ormai certo il sorpasso di gradimento al giocatore ex Bruges sul Napoli. Perché per tornare a recitare un ruolo da protagoniste in Serie A, occorre partire con largo anticipo...