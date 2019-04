Fiorentina, si dimette Stefano Pioli: fatale la sconfitta con il Frosinone

Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. Il tecnico emiliano ha rassegnato le sue dimissioni a due giorni dalla brutta sconfitta contro il Frosinone, ultima brutta figura di una squadra che ha giocato una stagione davvero al di sotto delle aspettative. Già domenica la società viola aveva emesso un comunicato in cui diceva di voler prendersi del tempo per valutare la situazione allenatore.

Stefano Pioli durante Fiorentina-Juventus Getty Images

Pioli lascia la Fiorentina dopo quasi due anni e con una semifinale di ritorno di Coppa Italia (contro l'Atalanta) ancora da giocare. Per il momento, la squadra verrà affidata ad Emiliano Bigica, allenatore della Primavera. La Fiorentina, al momento, si trova in decima posizione in classifica, lontana dalla lotta perl'Europa e con poco da chiedere a questo campionato. I viola non vincono in Serie A dallo scorso 17 febbario (4-1 in trasferta alla SPAL) e mentre al Franchi i tre punti mancano addirittura dal 16 dicembre (3-1 all'Empoli).