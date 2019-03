Fiorentina-Torino: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Fiorentina (4-3-1-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Muriel, Simeone, Mirallas. Allenatore: Pioli

Indisponibili: Pjaca

Squalificati: Pezzella (1)

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri

Indisponibili: Millico (45 giorni)

Squalificati: Ola Aina (3), Nkoulou (1)

Statistiche Opta

La Fiorentina ha segnato in tutte le ultime 10 partite di campionato contro il Torino, parziale in cui i viola hanno ottenuto tre vittorie, cinque pareggi e due sconfitte.

La Fiorentina è imbattuta da 28 partite casalinghe contro il Torino in Serie A (15V, 13N) – è la striscia di imbattibilità interna aperta più lunga per i viola.

La Fiorentina ha pareggiato tutte le ultime quattro partite casalinghe in Serie A: per i viola il record è di cinque, raggiunto in due occasioni (1934 e 1975).

Il Torino è imbattuto in tutte le ultime 10 partite giocate dopo la sosta per le gare della Nazionale, grazie a quattro vittorie e sei pareggi.

Il Torino ha subito quattro gol con gli ultimi 16 tiri subiti, mentre non ne aveva incassato nemmeno uno con le precedenti 92 conclusioni.

Il Torino ha pareggiato 10 partite in trasferta in questo campionato, tre in più della seconda squadra in questa classifica, la Fiorentina – inoltre, nessuna compagine ha perso meno gare (una) esterne dei granata nella Serie A 2018/19.

La Fiorentina è la squadra che in percentuale ha segnato più gol nel secondo tempo (67%, 29 su 43), mentre nessuna ha subito meno reti (tre) del Torino nei 15 minuti finali di gara.

Soltanto il Napoli (13) ha segnato più gol dalla distanza rispetto al Torino (12) in questo campionato – soltanto la Juventus ne ha incassati meno (uno) dei granata (due).

Il centrocampista della Fiorentina, Marco Benassi, ha giocato 85 partite con la maglia del Torino in Serie A, realizzando 11 reti: contro i granata ha segnato due gol, entrambi da ex con la maglia dei Viola.

L’attaccante del Torino, Andrea Belotti, ha segnato tre gol nelle ultime tre partite: tanti quanti nelle precedenti 14 in Serie A.