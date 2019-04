Fiorentina: ufficiale il ritorno di Vincenzo Montella, contratto fino al 30 giugno 2021

La Fiorentina riparte da Vincenzo Montella. Quattro anni dopo un divorzio in cui era volato qualche straccio, l’Aeroplanino torna a Firenze dove ha vissuto alcuni dei capitoli migliori della sua carriera da tecnico: guidando la società gigliata a tre quarti posti di fila, una finale di Coppa Italia e una semifinale di Europa League. Il tecnico campano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 ed avrà l’onere di chiudere bene la stagione, ritrovare quel successo che manca ormai da 7 giornate, provare a guidare Pezzella e compagni alla qualificazione alla finale di Coppa Italia, vincendo sul campo dell’Atalanta, centrando l’unico obiettivo rimasto in piedi per la compagine viola.

Montella, questo pomeriggio dirigerà il primo allenamento e alle 18.30 sarà presentato nella sala stampa dello stadio “Franchi”. L’ex allenatore di Sampdoria, Milan e Siviglia prende il posto del dimissionario Stefano Pioli che aveva accusato la dirigenza di avere messo in dubbio le sue qualità professionali e umane ed oggi è stato attaccato dalla dirigenza viola, che ha risposto per le rime alle accuse mosse dal tecnico emiliano:

" Riteniamo Stefano Pioli una persona perbene che si è sempre comportata, fino a ieri, correttamente nei confronti della Società. Per questo consideriamo il suo atteggiamento incomprensibile ed ingiustificabile, mettendo la Società in una situazione inaspettata e complicata da gestire. Il comunicato fatto dalla Fiorentina, e riportato da tutta la stampa, era doveroso per chiarire la posizione della Società, e per richiamare tutti al massimo impegno, senza offendere o delegittimare nessuno. Pertanto i motivi delle dimissioni di Pioli (a pochissimi giorni dalla scadenza del suo contratto) non c’entrano nulla con il comunicato fatto dalla Società, e il primo a saperlo è proprio Pioli - conclude il comunicato -. Ora comunque bisogna guardare avanti e concentrarsi esclusivamente sui risultati sportivi che dobbiamo e possiamo sicuramente ottenere. "