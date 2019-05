Fiorentina vicina alla cessione a Commisso: lo dice il New York Times

La Fiorentina sarebbe ad un passo dal cambio di proprietà. Il magnate Rocco B. Commisso, fondatore di Mediacom, azienda di telecomunicazioni statunitense, dovrebbe chiudere l'accordo per l'acquisto del club viola nei prossimi giorni. A rivelarlo è il 'New York Times'. Commisso, 69 anni, nato in Italia ma trasferitosi negli Stati Uniti all'età di 12 anni, è già il presidente dei New York Cosmos.

Commisso da tempo cerca di entrare nel calcio italiano: l'anno scorso presentò un'offerta per rilevare il Milan, senza successo. Il magnate avrebbe dato mandato alla banca JPMorgan Chase per lavorare alla trattativa. Sempre secondo il 'NY Times' le due parti avrebbero concordato i termini della cessione intorno a una somma sui 150 milioni di dollari (134 milioni di euro) alla fine della scorsa settimana. L'annuncio potrebbe arrivare lunedì, secondo fonti vicino alla trattativa.

L'acquisto della Fiorentina non dovrebbe avere conseguenze sui Cosmos, che Comisso ha rilevato nel 2017. Se l'operazione andasse in porto, per il club viola si chiuderebbe l'era Della Valle dopo 17 anni.