Florenzi: "E' la peggior stagione degli ultimi anni, dobbiamo ripartire compatti"

" La sfida con la Juve ultima speranza in chiave quarto posto? Se non è l’ultima, siamo lì. Sappiamo quanto conti questa partita anche per la città, noi dobbiamo fare tre punti "

Così ai microfoni di Sky Sport Alessandro Florenzi, alla vigilia del match con i bianconeri. Sul gap con la capolista il giocatore della Roma ha spiegato:

" La differenza quest’anno sono 30 punti, quindi ci sono più aspetti. Noi dobbiamo mettere un punto e ripartire. Questa è la peggiore stagione degli ultimi anni, noi dobbiamo mettere un punto e ripartire compatti. "

L'esterno ha poi parlato di Cristiano Ronaldo e delle differenze con Messi: “Li potrei paragonare a Stephen Curry e LeBron James o a Roger Federer e Rafa Nadal. Uno ha la costanza di provare a essere il migliore, l’altro dà l’idea di aver ricevuto un dono dal Signore”.

Appena una stagione fa, i giallorossi vivevano la magica serata con il Barcellona in Champions: "Ogni anno è a sé. Ci sono cose che non sono andate per il verso giusto e non siamo riusciti a ottimizzare. L’anno scorso abbiamo avuto questo exploit in Champions, il prossimo anno dovremo fare meglio”, ha continuato Florenzi poi tornato sul pareggio di Genova. "Ci hanno levato un pezzo di speranza per la Champions, siamo amareggiati e dobbiamo provare a vincere domenica”.

La Roma ha perso sette punti nei minuti di recupero: "Sono tanti, non so se è concentrazione o appagamento. Noi - ha sottolineato - stiamo cercando punti a fine stagione, ma dovevamo prenderli a metà stagione, anziché perderli”. Infine una battuta sulla vicenda stadio:

" Mi viene da sorridere, perché penso a Francesco Totti, a cui sono state fatte più volte queste domande. Se continuo così rischio di fare la sua fine, ovvero di non giocarci. Io penso che questa società e soprattutto questi tifosi abbiano il diritto di sostenere la loro fede nel loro stadio "