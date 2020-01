Fonseca: "Kluivert tornerà dopo la Juve, a Pastore serve tempo. Kalinic? Giocherà di più"

La Roma vuole iniziare il 2020 così come aveva concluso il 2019: cinque risultati utili consecutivi, pochi gol subiti e tanta fantasia in attacco. Domani sera all'Olimpico sbarca il Torino di Mazzarri. Fonseca sa che non può sottavalutare i granata.

" Fuori casa non è una squadra semplice da affrontare, nelle ultime tre partite esterne ne hanno vinte due e pareggiata una. Sarà sicuramente un gara difficile, loro sono una squadra forte e motivata. "

Capitolo mercato. Da qualche ora è arrivata la conferma dalle alte sfere giallorosse: Nikola Kalinic sarà ancora il vice Dzeko nella seconda parte di stagione. L'allenatore portoghese dice la sua anche sull'impiego futuro dell'attaccante croato.

" Nikola sta lavorando bene, migliora di settimana in settimana, in questa seconda parte di stagione può sicuramente giocare di più. Credo che possa essere sicuramente un giocatore importante per la Roma. Bruno Peres? Vediamo, Petrachi lo conosce bene, ma ha iniziato a lavorare con noi da due giorni. Quando starà bene fisicamente lo valuteremo. "

Tra i convocati della prima partita del 2020 della Roma non compaiono Kluivert e Pastore.

" Su Justin non vogliamo rischiare, ha avuto un problema muscolare, forse lo vedremo dopo la Juve. Pastore è una situazione diversa, il problema è osseo, più difficile da risolvere, servirà un po' di tempo in più. "

Chiusura sul ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic, ingaggiato dal Milan fino a giugno (con opzione per un'altra stagione).

" "Non mi piace parlare di altri giocatori. Lui è un grande giocatore ed è sempre positivo che possa giocare nel nostro calcio. E' importante per la visibilità della Serie A. "