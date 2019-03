Forza San Siro: tifo perché Inter e Milan non lo tradiscano

Lo stadio di San Siro è cemento amato, non solo cemento armato. Per questo tifo contro la demolizione, contro la fuga di Inter e Milan, contro la costruzione di un’altra arena: sempre in comune, per giunta.

È il dettaglio che mi manda in bestia. Inter e Milan rappresentano un ossimoro: l’una nata da una costola dell’altro, eppure stesso tetto e addirittura stesso museo (tra i più belli della città). All’estero non è così: il Real ha il Bernabeu e l’Atletico il Wanda, il Liverpool Anfield e l’Everton Goodison Park. Com’è giusto, romantico e sportivo che sia. Se le milanesi decidessero di dividersi, passi: ma per il «meschino» vezzo di traslocare in un altro nido, no.

Non scrivo da esperto. Scrivo da innamorato. Capisco che le dimensioni del «Giuseppe Meazza» (a proposito: ricordare, sempre, a chi è dedicato) siano diventate obese in rapporto alle diete suggerite dalla bulimia televisiva; e dunque non finirò mai di maledire i «signori» di Italia ‘90 che imposero il terzo anello. Detto ciò, lasciatemi sperare fino all’ultimo. Wembley è stato abbattuto e ricostruito. Non tradito. San Siro era e rimane l’impianto più calcistico del Paese. Lo bracca Marassi, lo insegue lo Stadium, inaugurato l’8 settembre del 2011 sulle macerie del Delle Alpi (quello sì, un inno al superfluo). Non c’è pista, non c’è orpello strutturale che ne infici la funzione, la missione: respirare e trasmettere brividi.

La suggestiva vista dello stadio San Siro all'alba, Getty ImagesGetty Images

Il mio battesimo avvenne nella stagione 1963-’64, Milan-Bologna 1-2. Ci andai con papà, fu come entrare in un tempio senza cupola. Vinse il Bologna, in rimonta: il Bologna che avrebbe poi strappato lo scudetto all’Inter nel celeberrimo spareggio di Roma.

Ci sono stato un sacco di volte. Quante «tempeste emotive». Il petardo che esplose vicino a Tancredi e segnò Milan-Roma dell’era Sacchi (ma non il seguito e, soprattutto, non l’apoteosi). La rovesciata di Del Piero per il gol di Trezeguet in un Milan-Juventus 0-1 che era, in pratica, una finale. Il 3-1 che l’Inter di Mourinho inflisse al Barcellona di Messi e Ibra, tappa cruciale verso il Triplete. La «bella» di Champions tra il Bayern e il Valencia allenato da Cuper, l’hombre vertical. Memorabile la cornice, più che il quadro: brindarono i tedeschi, ai rigori. E poi i derby, uno in particolare: quello della stella milanista, 2-0 per l’Inter e, alla fine, 2-2 con doppietta di De Vecchi in fotocopia.

Inaugurato nel 1926, lo stadio di San Siro è stato ampliato nel 1955 con il secondo anello e nel 1990 con il terzo anello, in occasione dei Mondiali.Imago

Mi viene ancora la pelle d’oca quando penso all’addio di Van Basten. Era una ordinaria puntata del Trofeo Berlusconi: lui in giacca di camoscio e le braccia sventolate con il pudore di un chierichetto; noi in piedi, anche in tribuna stampa, perché stava passando, e stavamo salutando, un pezzo di storia.

San Siro è di proprietà del Comune, mentre Inter e Milan sono in mano a cinesi e americani, la cui sensibilità non sarà mai come la nostra, come la vostra. Il business, inoltre, impone sacrifici, non coccole. Da appassionato, però, vado dove mi porta il cuore. E allora: abbasso le ruspe.

La vostra opinione? Un vostro ricordo?