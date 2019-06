Lunedì 17 giugno alle ore 14.00 in una conferenza stampa convocata al Salone d’Onore del Coni, Francesco Totti annuncerà la propria scelta di smettere i panni di dirigente della Roma. Poche settimane dopo l’addio di Daniele De Rossi, a cui la società capitolina non ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno, i tifosi giallorossi vedono uscire un altro totem dalla loro squadra del cuore.

Tifosi scioccati: "C’è solo un capitano, stanno distruggendo la Roma"

E sui social, in attesa della verità del Capitano e leggenda romanista, i tifosi sono un po’ increduli ma soprattutto delusi ed amareggiati per questo addio che chiude un’era e toglie due ragazzi romani che hanno dato cuore e anima per l’AS Roma. E i tifosi giallorossi non risparmiano messaggi di fuoco nei confronti di James Pallotta e Franco Baldini, le due persone che, secondo il popolo romanista, hanno convinto Totti a uscire dalla porta e intraprendere un nuovo percorso professionale.