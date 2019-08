Franck Ribery scalda la Fiorentina: "Ho 36 anni, ma ancora voglia di giocare e fame di vincere"

Il Ribery-Day è arrivato. Il giorno dopo lo sbarco a Firenze, Franck Ribery si è presentato a una città già pazza di lui. Nonostante i 36 anni compiuti lo scorso aprile, il francese, reduce da 12 stagioni al Bayern Monaco, ha ancora voglia di essere protagonista, abbracciando in pieno una nuova sfida in un ambiente in cui sembra già sguazzare a meraviglia. Ribery ha firmato un contratto biennale con la Fiorentina da quattro milioni a stagione, con eventuali bonus superiori al mezzo milione.

Motivato per la nuova vita a Firenze

" Sono felice di essere qui a Firenze. La dirigenza della Fiorentina ha riposto enorme fiducia nei miei confronti e voglio ripagarla in pieno. Anche se ho 36 anni, sono motivatissimo per questa nuova esperienza, ho ancora fame di vincere e voglia di giocare. Ho firmato un contratto di due anni per coprire un ruolo importante qui: porto la mia esperienza per aiutare i giovani a crescere, ma voglio anche essere decisivo in campo per portare la squadra a vincere. La Fiorentina è ambiziosa, mi piacerebbe finire la stagione tra le prime cinque in classifica. "

Un'accoglienza da Re

" L'accoglienza dei tifosi è stata straordinaria. La gente qui ha una passione enorme per il calcio, vive per il calcio. Mi ricorda un po' Marsiglia, perché anche lì ho vissuto la stessa atmosfera. Questa sera lo stadio sarà pieno, ed è una cosa che mi spinge a dare il massimo per i tifosi, a lottare per il colore della maglia. "

Fino a 40 anni come Francesco Totti

" Il calcio è la mia vita, ho un amore speciale per questo gioco. Chiusa l'esperienza con il Bayern, volevo restare in Europa, e sono stato fortunato ad avere questa occasione con la Fiorentina. Sento la piena fiducia del club. Mi piacerebbe poter giocare fino a 40 anni, come Francesco Totti: è stato un grandissimo giocatore, ho un'enorme stima per lui. L'infortunio? Mi sono fatto male a gennaio, poi l'allenatore ha fatto qualche scelta diversa, per dare spazio ai giovani, ma io sono sempre stato importante per il gruppo e mi sono fatto trovare pronto quando mi ha chiamato. "

Non il contraltare di CR7

" La Serie A è un campionato di livello, con grandi piazze e grandi giocatori. L'Inter ha fatto un ottimo mercato, la Juventus è una squadra fortissima. Ma non sono qui per essere la concorrenza di Cristiano Ronaldo, l'importante per me è aiutare la mia nuova squadra. "