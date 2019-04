Frattura del perone per Davide Calabria: stagione finita

Il Milan perde la Coppa Italia e Davide Calabria. Secondo quanto riporta SkySport il terzino dei rossoneri ha riportato la frattura del perone della gamba sinistra.

Sono previsti almeno due mesi di stop, di conseguenza si può già parlare di stagione finita: un'altra tegola per Gennaro Gattuso, che già ora sarà costretto a puntare di più su Andrea Conti, a sua volta al rientro da un infortunio, una bruttissima notizia per il calciatore. Davide Calabria infatti doveva essere tra i protagonisti dell'Europeo Under 21 con gli azzurrini di Luigi Di Biagio.