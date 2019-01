Frosinone-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Brighenti, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Campbell, D. Ciofani. Allenatore: Baroni.

Indisponibili: Paganini, Dionisi, Halfredsson, Zampano, Ariaudo, Salamon

Squalificati: Capuano, Ciano

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, G. Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, A. Gomez; D. Zapata. Allenatore: Gasperini

Indisponibili: Adnan, Varnier

Squalificati:

Statistiche Opta

Negli unici tre incontri tra Frosinone e Atalanta in Serie A, due vittorie per i bergamaschi e un pareggio. I ciociari contro i nerazzurri però non hanno mai trovato il gol.

Il Frosinone ha pareggiato 0-0 sei volte in Serie A. La prima di queste risale proprio alla sfida contro l’Atalanta del gennaio 2016.

Nell’unico campionato di Serie A disputato dal Frosinone prima di questo, al termine del girone di andata i punti raccolti erano 15 punti, cinque più di quelli conquistati nella stagione in corso.

Il Frosinone ha collezionato solo cinque punti nelle ultime nove gare di Serie A (5N, 4P) e non trova il successo in casa nel massimo campionato da marzo 2016 (6N, 7P in 13 partite).

L’Atalanta ha subito almeno un gol in tutte le dieci trasferte del girone di andata: 20 reti incassate, due in media a partita.

Sfida tra il miglior attacco del campionato in corso (Atalanta, 39 gol segnati), e una delle due peggiori difese (Frosinone 37 gol subiti, come l’Empoli).

Il Frosinone è la squadra che è andata meno volte in vantaggio in casa in questa Serie A (solo due) e in entrambe le occasioni si è fatta rimontare nel pareggio.

Il match d’andata contro il Frosinone è stato l’unico in Serie A in cui l’attaccante dell’Atalanta Alejandro Gomez ha partecipato attivamente ad almeno quattro gol (due reti e due assist)

Duvan Zapata ha segnato nove reti nelle ultime sei presenze in Serie A: il colombiano è a un solo gol di distanza dal suo record di marcature in un singolo campionato (11 reti con la Sampdoria la scorsa stagione).

Il portiere del Frosinone Marco Sportiello ha disputato le sue prime 84 presenze in Serie A tra i pali dell’Atalanta. Sono 79 le sue parate nella competizione in corso, nessun estremo difensore di questo campionato ne ha effettuate di più.