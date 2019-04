Frosinone-Parma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salomon, Capuano; Paganini, Chibsah, Sammarco, Cassata, Beghetto; Ciano, Pinamonti. Allenatore: Baroni

Indisponibili: Viviani (da valutare), Gori (da valutare)

Squalificati: –

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà, Siligardi, Ceravolo, Schiappacasse. Allenatore: D’Aversa

Indisponibili: Grassi (stagione finita), Stulac (da valutare), Biabiany (da valutare), Inglese (da valutare), Gervinho (da valutare)

Squalificati: –

Statistiche Opta

L’unico precedente in Serie A tra Frosinone e Parma è quello relativo al match d’andata del Tardini, terminato 0-0.

Il match d’andata ha visto soltanto due tiri nello specchio, uno a testa: nell’intero campionato, solo in due sfide sono state effettuate meno conclusioni in porta (una in Parma-Bologna e Sampdoria-Sassuolo).

Il Frosinone è l’unica squadra che non ha ancora vinto in casa in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei (5N, 9P).

Nelle ultime cinque gare esterne di Serie A il Parma ha sia segnato che subito gol: 23 gol totali, sempre almeno tre in ogni match.

Nel 2019 solo Frosinone e Chievo (entrambe sette) hanno perso più match di Serie A rispetto al Parma (sei).

Il Parma è la squadra che ha subito più gol (24) in Serie A nel corso del 2019.

Parma (36.9%) e Frosinone (40.2%) sono le due squadre con il possesso palla medio più basso in questa Serie A.

Soltanto l’Huddersfield (sette) ha realizzato meno reti casalinghe rispetto al Frosinone (nove) nei cinque maggiori campionati europei in corso.

Nessuna squadra ha mandato in gol meno giocatori di Frosinone e Parma in match casalinghi nei top-5 campionati europei nel 2018/19 (entrambe cinque).

L'attaccante del Parma, Gervinho (10 reti), è uno dei tre giocatori insieme a Piatek (19) e Petagna (11) ad essere andato in doppia cifra di gol, in questa Serie A, senza aver fornito alcun assist.