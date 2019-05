Frosinone-Udinese: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Frosinone (3-5-2): Bardi; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Cassata, Sammarco, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti.

Squalificati: Sportiello

Indisponibili: Viviani, Salamon

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Mandragora, Sandro, De Paul, D'Alessandro; Pussetto, Lasagna.

Squalificati:

Indisponibili: Opoku, Barak, Behrami, Fofana

Statistiche Opta

Nei tre precedenti incroci di Serie A tra Frosinone e Udinese una vittoria per parte e un pareggio.

Una delle sette vittorie casalinghe del Frosinone in Serie A, la penultima in ordine di tempo, è arrivata proprio contro l’Udinese nel marzo 2016.

L’Udinese ha perso tutte le ultime 10 trasferte di Serie A nel Lazio e in sette di queste non ha trovato il gol.

Il Frosinone è aritmeticamente retrocesso in Serie B: nel precedente campionato di Serie A la squadra ciociara era retrocessa matematicamente al termine della 37ª giornata.

Sono solo 34 i punti dell’Udinese finora: per i friulani il peggior risultato in un campionato a 20 squadre nell’era dei tre punti a vittoria è rappresentato dai 39 finali della stagione 2015/16.

Solo l’Udinese (tre) ha segnato meno gol di testa del Frosinone (cinque) nel campionato in corso.

Solo l’Udinese (nove) ha mandato a segno meno calciatori differenti rispetto al Frosinone (10) in questa Serie A.

Cinque dei sette gol di Camillo Ciano, in rete nella gara d’andata, in questo campionato sono arrivati in trasferta: inoltre l’attaccante del Frosinone non segna da otto partite in campionato.

L’attaccante dell’Udinese Kevin Lasagna ha segnato solo sei gol in questo campionato, esattamente la metà di quelli realizzati nello scorso torneo (12), pur avendo giocato più partite rispetto al 2017/18 (33 vs 29).

Il fantasista dell’Udinese Rodrigo De Paul è il giocatore che ha completato più dribbling nel campionato in corso (78).