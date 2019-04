Finale pirotecnico e non per deboli di cuore quello accaduto allo Stirpe di Frosinone. I ciociari vincono un match combattuto al 103', grazie al rigore segnato dal suo uomo simbolo Daniel Ciofani. La squadra di Baroni gioca una buona partita, ma nel secondo tempo cala e si fa imbrigliare da un Parma, come al solito, poco pungente ma estremamente cinico. Sembra tutto fermo sul 2-2, ma Gobbi atterra Paganini in area. VAR indeciso per quasi dieci minuti, poi alla fine arriva la decisione del rigore realizzato dall'attaccante.

Tre punti fondamentali per i padroni di casa, che festeggiano la prima vittoria stagionale casalinga e possono ancora sperare nella salvezza. A tratti la squadra mette in mostra un buon calcio, ma alcune distrazioni difensive, un po' di sfortuna e un calo fisica importante, mette in discussione il risultato. Fortunatamente la vittoria arriva nel finale.

Ancora male il Parma. Certo, oggi era la fiera delle assenze per la squadra crociata, senza Inglese e Gervinho, ma la banda di D'Aversa perde la terza partita di fila e la classifica non sorride più, dato che dietro portano a casa punti praticamente tutte. Oggi gli emiliani vanno in rete in occasioni fortunose, senza mai creare gioco. Ora bisogna subito rimettersi in corsa per una vittoria, che serve per la classifica e per il morale. Il rischio è di ritrovarsi impreparati nella lotta salvezza.

Luca Valzania esulta insieme ad Andrea Pinamonti, Frosinone-Parma, Getty ImagesGetty Images

La cronaca della partita

Tante, tantissime novità in entrambe le compagini. Ciociari cambiano modulo e provano il tridente offensivo: Ciano giostrerà alle spalle di Trotta e Pinamonti, con Ciofani dunque in panchina inizialmente. Parma senza Gervinho e Inglese, con Ceravolo non al meglio. Attacco tutto pepe grazie alla presenta di tre attaccanti piccoli come Sprocati, Siligardi e Schiappacasse: per l'uruguaiano è l'esordio assoluto da titolare in Serie A. Dietro mancano sia Bruno Alves che Bastoni, dentro Sierralta.

Pronti via e il Frosinone parte certamente meglio. I ciociari giocano un calcio offensivo e passano alla prima occasione: cross di Valzania per il tocco d'anticipo di destro sul primo palo del giovane Pinamonti. I crociati sono scossi e i padroni di casa cercano di approfittarne: Trotta prova il tiro al volo che finisce alto, poco dopo Ciano su punizione per poco non trova la porta.

Sembra un match a senso unico, ma alla prima occasione il Parma pareggia: cross in mezzo, tiro di Gagliolo che colpisce Barillà e finisce dentro. Il guardalinee annulla momentaneamente per offside, ma la VAR regala la gioia agli ospiti.

Nonostante la rete subita il Frosinone continua a creare gioco e a tenere più il pallone. La voglia di vincere dei padroni di casa viene premiata a fine prima frazione: prima arriva la traversa di un super Pinamonti, nel prosieguo dell'azione Valzania trova un gol bellissimo mettendola a giro nel sette dal limite dell'area.

D'Aversa cambia modulo e mette Ceravolo al posto dello spento Schiappacasse. I risultati si vedono subito nella ripresa: gli ospiti hanno un punto di riferimento offensivo e giocano meglio rispetto al primo tempo. Così il gol del pareggio arriva, anche se nasce da una clamorosa disattenzione difensiva: palla dentro da rimessa laterale per Siligardi, incredibilmente Sammarco entra in scivolata e lo atterra. Intervento incomprensibile e rigore sacrosanto, realizzato dalla belva Ceravolo appena entrato.

2019, L'esultanza di Fabio Ceravolo, Frosinone-Parma, Getty ImagesGetty Images

Il Frosinone subisce il colpo e gli ospiti vanno vicini al 3-2 con il tiro di Sprocati, ben parato da Sportiello. Il tempo passa e i ciociari non riescono più ad essere pericolosi in zona offensiva. Anzi è il Parma ad attaccare in contropiede, ma prima Sprocati, poi Barillà, non concretizzano importanti occasioni da gol.

Nel finale però succede l'incredibile: mischia in mezzo, palla spazzata ma Gobbi atterra scioccamente Paganini in area. L'arbitro da rigore, ma interviene il VAR che ferma il gioco per 8 minuti. Al 103' è penalty ufficiale realizzato da Ciofani. Tre punti decisivi, che mettono il Frosinone ancora in corsa per la salvezza.

La statistica chiave

Prima vittoria - Il Frosinone non aveva mai vinto in casa. Primo successo stagionale per i Ciociari allo Stirpe.

Il tweet da non perdere

La dichiarazione

Marco BARONI: "I 13 minuti del VAR? Attesa lunghissima, ma la vittoria è stata ancora più bella"

Il migliore

Andrea PINAMONTI: Primo tempo veramente di pregevole fattura per il giovane attaccante. Trova il gol, si rende pericoloso in molte occasioni, colpisce anche una traversa clamorosa. Nel secondo tempo cala, come tutti quelli del Frosinone.

Il peggiore

Massimo GOBBI: Il giocatore di maggiore esperienza in campo è quello che regala la vittoria agli avversari grazie ad un intervento sciagurato in area di rigore al 95'. Erroraccio imperdonabile.

Tabellino

FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Capuano; Paganini, Sammarco (dal 71' Maiello), Valzania (dal 79' Chibsah), Beghetto; Ciano; Trotta (dall'85 Ciofani), Pinamonti.

PARMA (4-3-3): Sepe, Gazzola (dal 78' Bastoni), Iacoponi, Sierralta, Gagliolo; Kucka, Scozzarella (dal 65' Gobbi), Barillà; Sprocati, Siligardi, Schiappacasse (dal 52' Ceravolo).

GOL: Pinamonti (F), Barillà (P), Valzania (F), Ceravolo (P), Ciofani (F),

AMMONITI: Sierralta (P), Brighenti (F), Valzania (F), Gazzola (P), Ceravolo (P), Gobbi (P),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Manganiello