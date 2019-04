Gasperini: "Atalanta straordinaria. Futuro? Non è il momento giusto per parlarne"

Gasperini è soddisfatto per il successo acquisito sull’Udinese e per aver raggiunto il 4° posto in classifica. La Champions è un sogno realizzabile, ma bisognerà essere performanti anche durante le prossime gare. Bene nonostante le tre gare di fila, e nonostante l’assenza di Ilicic.

" Sapevo che la partita sarebbe stata dura perché ritengo che l'Udinese sia superiore alla sua classifica. I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria, abbiamo rischiato qualcosa nel primo tempo, ma abbiamo creato tantissimo. Nel secondo tempo poi è stato a senso unico. Era la terza partita in una settimana "

" Loro si sono messi un po' a specchio con noi e quando ci capitano questo tipo di squadre sappiamo che dobbiamo fare alcune cose tecnicamente molto bene e noi nel primo tempo ce lo siamo dimenticati. Nella ripresa è andata decisamente bene e, nonostante le tre partite, abbiamo avuto la meglio sotto l'aspetto non voglio dire atletico, ma avevamo tanta voglia di vincere "

Vittoria con la Lazio vale la Champions?

" No, perché poi devi vincere quelle dopo. È chiaro che se noi vinciamo le nostre gare gli altri non ci possono raggiungere, questo è ovvio. Sono però tutte partite equilibrate, ma noi abbiamo una condizione morale altissima, continuiamo a giocare con grande efficacia. I ragazzi hanno un merito straordinario perché in questo momento credono fortemente a tutto "

Chi è l'avversario numero 1 nella lotta Champions?

" Tutte. In ordine guardo la classifica, c'è la Roma a un punto, il Torino a tre. Ci sono 12 punti in palio, tutti devono vincere tre partite e se qualcuno ne vince quattro sarà aritmetico. Inoltre c'è il rischio di passare dalla Champions a niente e questo rende più affascinante il tutto "

Ilicic era inutilizzabile?

" Per lui è difficile strutturalmente recuperare in pochissimi giorni, figuriamoci tre partite di fila. Ieri ha provato l'allenamento, ma dopo dieci minuti si è accasciato. Spero che domenica ci sia perché ha un grosso affaticamento agli adduttori. Ieri però non era in grado di scattare e calciare e quando è così non puoi giocare "

Corti in alcuni ruoli?

" Siamo stati decisivi lo stesso. I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria dietro, a centrocampo. Gomez è stato straordinario, a Zapata è mancato il gol. Ilicic è chiaro che è un valore aggiunto fantastico, ma non lo abbiamo avuto molto. È mancato tanto nei primi mesi, ha avuto poi qualche problemino, una squalifica. È innegabile però che Ilicic ci rende una squadra all'altezza di poter affrontare al meglio il campionato. Lo recuperiamo "

Futuro?

" Non è il momento giusto "