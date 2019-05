" Come potevo lasciare questa città? Certo, Roma poteva essere una bella alternativa... Di sicuro avrei guadagnato di più, ma a tutti i club che mi hanno cercato ho spiegato che prima avrei dovuto parlare con Percassi "

Così Gian Piero Gasperini commenta il rinnovo con l'Atalanta nel corso di una intervista alla Gazzetta dello Sport. Nel ripercorrere la storica cavalcata dei nerazzurri verso la Champions, Gasp parte da lontano e dall'eliminazione nei preliminari di Europa League da parte del Copenaghen. "Dalle ceneri di quell'amarezza è nata la nostra reazione e la spinta per una stagione esaltante. Nel momento più critico chiesi ai ragazzi di scrivere alla lavagna quale sarebbe stato il nostro traguardo. Nessuno scrisse Champions", ricorda. "Un paio dei più giovani, ottimisti, scrissero Europa League. I più: togliersi in fretta dai guai. Ilicic: la salvezza. E non fu il solo", aqggiunge. "I ragazzi sono stati eccezionali e sono andati oltre ogni speranza, nonostante una rosa ridotta. Alla fine, forse, l'uscita dall'Europa League è stata un bene. Ma quanto è successo deve servirci da lezione per il futuro", dichiara ancora Gasperini.

E a proposito di futuro, che non si pensi che l'Atalanta molli proprio ora.

" Avviso ai naviganti: non avvicinatevi che tanto l'Atalanta non vende "

Anche se 60 milioni per Zapata o Mancini... "A quelle cifre ne parliamo, perché si possono trovare sostituti. Nessuno parte e poi acquisti importanti in attacco, alternative per Gomez, Ilicic e Zapata. Il mercato ormai si fa così, non inseguendo i sogni", così Gasperini traccia il programma in vista del mercato.