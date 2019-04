Gasperini: "Preso il diploma per giocare la Champions League, e adesso vogliamo la Coppa Italia"

Gian Piero Gasperini gongola dopo il successo al San Paolo, successo che vale il 4° posto per l’Atalanta che continua il suo sogno Champions. E l’Atalanta non si ferma ai sogni, considerando che fra qualche giorno si giocherà un posto per la finale di Coppa Italia...

" Abbiamo giocato contro un ottimo Napoli. Il primo tempo abbiamo sofferto, poi c'è stato l'episodio del gol salvato da Masiello che, se va dentro, difficilmente cambia la partita per noi dopo. Noi volevamo stare in partita, poi ci siamo giocati Ilicic e con tutti i tre attaccanti davanti abbiamo tanto potenziale "

Qual è la condizione dell’Atalanta in questo finale?

" Gomez è stato straordinario, ma lui come tutta la squadra. Giovedì prossimo abbiamo una gara importante, ma sapevamo che una vittoria in trasferta su un campo così ci avrebbe dato il diploma per giocarci la Champions League. Ora siamo a pari punti col Milan, possiamo giocarcela per la Champions, anche se abbiamo lo scontro diretto sfavorevole. Questa è una squadra che ora resetterà, riposerà e da mercoledì penserà alla gara con la Fiorentina. Andare a giocare una finale a Roma sarebbe un traguardo per tutta la città. Stare dentro con la testa è più importante che allenare il quadricipite. Ilicic? Si mette un po' di cotone alle orecchie così non sente niente. Nel finale poteva dare di più, gigioneggiava mentre tutti correvano. Quello che è stato Gomez oggi può esserlo anche lui "

Gian Piero Gasperini, Orsato - Napoli-Atalanta - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Meglio Champions o Coppa Italia?

" Per me sarebbe il quarto anno consecutivo che arrivo in Europa. Nel pensare comune valgono solo Scudetti e Coppe, invece si possono raggiungere dei traguardi anche con squadre come l'Atalanta. La Champions sarebbe staordinaria, ma anche la Coppa Italia eh, visto che siamo lì... Abbiamo vinto con la Juve ai quarti di finale, oggi abbiamo vinto a Napoli e ci siamo conquistati il diritto di giocarci la Champions fino alla fine "

Poi sull’episodio dell’allontanamento dal campo voluto da Orsato

" Sono destinato ad andare fuori. Nessun tifoso quando c'è un'occasione del genere riesce a stare fermo con le mani. Ho protestato perché mi sembrava una punizione importante su Gomez. Comunque fa niente, vado fuori, poi abbiamo vinto e questo mitiga tutto. Non ho mancato di rispetto, noi allenatori non riusciamo a stare con le braccia conserte. Dobbiamo restare nei limiti e io ci sono rimasto "

Andrea MASIELLO

" Mi fa male la gamba, ma ne valeva la pena perché su quella palla salvata su Milik s'è vista la determinazione di tutta la squadra. Il Napoli è una grandissima squadra, ha valori tecnici importanti, ma noi siamo rimasti in partita e siamo riusciti a vincere, continuando questo sogno europeo. Dall'inizio dell'anno ci siamo promessi di giocare ogni gara per vincere. Per noi è motivo d'orgoglio e soddisfazione lottare per il 4° posto, seguiamo l'allenatore e questi risultati sono frutto di quanto facciamo. Noi crediamo ad arrivare in fondo a tutte le competizioni. Il salvataggio? Ho visto Milik a tu per tu col portiere e l'unica cosa che ho pensato è che non dovevo fermarmi. Io ci ho creduto, perché lì l'attaccante o calcia o salta il portiere. Forse tra l'altro, ora che lo sto rivedendo, mi accorgo di aver sbagliato, lo tenevo io in gioco, quindi ho solo rimediato ad un mio errore. Se restavo alto non dovevo fare neanche questo salvataggio "