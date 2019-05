Sono passati ormai cinque giorni dallo screzio fra Bakayoko e Gattuso durante Milan-Bologna ma anche nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina, Rino Gattuso è dovuto tornare sull’argomento. Complice le assenze di Biglia (convocato ma non arruolabile) e Paquetà (squalificato per tre turni), il tecnico potrebbe vedersi costretto a mettere in campo il centrocampista francese, anche se a precisa domanda non ha lasciato trapelare anche nulla riguardo alla presenza o meno, dal primo minuto, del mediano francese

" Mi è dispiaciuto che si sia parlato più dell'episodio Bakayoko che della vittoria contro il Bologna. Contro il Bologna mi è piaciuta la squadra e domani dovremo ripetere la stessa prestazione. Penso che la cosa più importante sia la coerenza. Gli episodi possono capitare, ma la priorità è sempre il club. Non ho mai portato rancore con nessuno e credo che sia importante far rientrare subito il problema. Tutti i giocatori hanno sempre dato tutto per il Milan, ci metto la mano sul fuoco. "

Cahlanoglu sì, Biglia no...

Facendo il punto sugli infortunati: Rino Gattuso fa capire che Cahlanoglu ha smaltito le noie muscolari e sarà regolarmente in campo

" Calhanoglu si è allenato bene ed è a disposizione. Biglia non si è allenato, ma è giusto che stia a contatto con la squadra. Domani abbiamo una partita difficile. Se non sbaglio il Milan non vince a Firenze dal 2014 e affronteremo una squadra capace di creare grandi pericoli. C'è da fare una grande partita, perché è vero che la Fiorentina non vince da parecchio tempo, ma ci può comunque creare grossi problemi. La forza di questo gruppo è stata sempre questa: le seconde linee. Dobbiamo continuare a lavorare perché ci stiamo giocando qualcosa di importante. "

Dopo che col Bologna si è sbloccato Suso, che non segnava da quattro mesi, a Firenze si attendono i gol di Piatek a secco da quattro partite.

" Non c'è nessun problema, ha segnato troppi gol prima. Deve pensare alla squadra. L'importante è vincere le partite. Il mio futuro? Io so quello che ci diciamo con i dirigenti, ma al momento questo non è un problema. Io devo fare punti e cercare di arrivare in Champions, poi si vedrà. Il quarto posto? Noi dobbiamo pensare a noi, se perdiamo energie a guardare quello che succede su altri campi arriviamo sgonfi alla fine. Noi abbiamo perso punti per strada e ora dobbiamo pensare a rincorrere, a fare più punti possibile. Il nostro rammarico è stato il farci trovare morti in alcuni passaggi, quando invece potevamo dare un'accelerata. "