Gattuso dal tono pesante: "Primo tempo regalato, non possiamo permetterci di giocare così"

La partita tra Frosinone e Milan ha visto nuovamente i rossoneri inchiodati sullo 0-0: la squadra di Gennaro Gattuso prosegue nell'astinenza da gol (quattro gare consecutive, tre pareggi a reti bianche), così come Gonzalo Higuain, che non segna ormai da 9 partite in tutte le competizioni. Ecco il commento a caldo di Gennaro Gattuso.

" Nel primo tempo abbiamo fatto una pessima partita, abbiamo regalato un tempo al Frosinone. Di fronte a una partita importante come questa, abbiamo avuto un atteggiamento brutto, anzi, direi che non siamo quasi scesi in campo nei primi 45', e ci è andata anche bene, perché potevamo anche perdere alla fine. Se l'obiettivo è il quarto posto e la qualificazione alla Champions League, non possiamo permetterci queste prestazioni. "

Il gol che manca

" L'astinenza da gol? Per fare gol bisogna buttarla dentro: in questo momento abbiamo occasioni, ma non siamo precisi e sbagliamo tutto quello che arriva. Non ci attacchiamo però alla sfortuna, perché per fare gol bisogna essere freddi, e noi non lo siamo. Sono preoccupato? Io non penso al mio orticello, oggi la mia preoccupazione è la mia squadra. Io vengo giudicato per i risultati, che nell'ultimo periodo non sono soddisfacenti. Ma mi prendo le responsabilità, sono io il capitano della barca. Ora devo capire come far esprimere al massimo i miei giocatori, perché si vede chiaramente che non sono tranquilli, poi, per il resto, può succedere di tutto, per me non c'è alcun problema. "

I cambi di modulo in corso d'opera

" La posizione di Çalhanoğlu? Deve stare vicino alla porta, ma anche oggi si è inserito poco, e uno come lui, quando gioca negli ultimi 20-25 metri, può fare male. Oggi gli ho cambiato spesso posizione, ma, anche se non sembra, vi assicuro che è un giocatore che ha un grande tiro. "