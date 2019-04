" Ci siamo smarriti e questa partita viene a pennello secondo me, per come siamo usciti con le ossa rotte nel derby, domani abbiamo una grande occasione. Una grande prestazione e un risultato positivo può darci qualcosa a livello mentale "

Così Rino Gattuso, allenatore del Milan, si è espresso alla vigilia della sfida con i bianconeri all'Allianz Stadium: "Dobbiamo mettere la squadra che in questo momento ci dà delle garanzie. Si tocca con mano che c'è un po' di nervosismo, ma può essere un qualcosa di positivo. Vuol dire che ci sono giocatori che ci tengono", ha spiegato il tecnico. "Ci serve una grande prestazione che ci porti alla vittoria. Possiamo ripartire. La Juventus insegna questo, la davano tutti per morta prima del ritorno con l'Atletico Madrid. Dicevano che era una squadra che non si reggeva in piedi, quella partita ha cambiato la loro stagione. Ora a livello mentale sembrano un'altra squadra. Noi possiamo fare lo stesso percorso che hanno fatto loro".

Dopo tanti anni lottiamo per la Champions, "è un fatto importante, ma dobbiamo pensare al presente. Dopo il derby stiamo facendo fatica, non riusciamo a vincere le partite, dobbiamo capire perché. Sento tante chiacchiere e questa è ultima volta che parlo sull'argomento: qua si lavora solo per l'obiettivo, portare questa squadra in Champions. Si parla come si fa tra tutti i dirigenti e gli allenatori. Con Leonardo non c'è nulla, si parla, tutti i discorsi restano nello spogliatoio e nella squadra e a livello professionale sto benissimo", ha assicurato Gattuso.

" L'unico problema è che non riusciamo a essere brillanti, si è inceppato qualcosa. Il nostro obiettivo è portare la squadra in Champions, riportare la società ad alti livelli, il resto sono chiacchiere da bar", ha aggiunto "

"Se può bastare una partita per svoltare? Penso di sì, in questo momento ci serve un episodio per farci tornare l'entusiasmo, per farci tornare vivi", ha proseguito il tecnico rossonero. "Se riuscissimo a fare un risultato positivo e a fare una grande prestazione ci può essere la svolta". "Se mi aspetto una Juve distratta dalla Champions? No. E questa è la loro forza. Hanno grande mentalità, non mollano mai, sanno reggere la pressione e determinati ritmi. In questo aspetto è impressionante. Hanno sempre 4-5 giocatori che indossano quella maglia da tanti anni e sono un valore aggiunto".

Gli assenti Conti, Donnarumma e Paquetá

Gattuso ha poi tracciato il punto di disponibili e infortunati: "Kessie si è allenato con noi, Romagnoli ieri ha avuto qualche linea di febbre, ma oggi si è allenato con il gruppo. Conti la settimana prossima sarà dei nostri. Paquetà è un po' più lunga, mentre Donnarumma penso che tra massimo una settimana sarà a disposizione".

Il futuro di Gattuso

"Come sto vivendo questo momento? Non benissimo, sono rammaricato, c'è grande delusione. La bocca me l'ero fatta anche io quando riuscivamo a vincere, anche non esprimendo un grandissimo calcio. Adesso c'è delusione ma grandissima voglia di ripartire e da parte tanta rabbia. Non sono nervoso, sono arrabbiato - ha chiarito il tecnico in conferenza stampa - perchè ci siamo fermati nel momento più bello, si è inceppato qualcosa. Ho il dovere di crederci e farmi vedere positivo, di cercare di cambiare e fare meno danni possibile. Ho grandissima voglia di portare il Milan al quarto posto e di giocarci la Champions League", ha aggiunto. Sul futuro, Gattuso ha commentato:

" Ho due anni di contratto dopo questo. Il mio futuro è a quello che dobbiamo fare oggi. L'altro giorno non sono stato bravo a tenermi la risposta che vi ho dato ed è venuto fuori un polverone. Il mio futuro è qua, è quello di riuscire a raggiungere gli obiettivi che sia io che la società vogliamo "