Gattuso, futuro in bilico? Pregi e difetti, ma la coperta del Milan è corta

E adesso sì, che in casa Milan, balla davvero la patata bollente. L’eliminazione dalla Coppa Italia ha riportato prepotentemente sul banco la questione Gattuso, con il tecnico che – dopo la cena con Jorge Mendes – ci aveva messo in qualche modo già del suo. Il resto hanno fatto i risultati recenti: il mini crollo in campionato fatto di una sola vittoria nelle ultime 6 uscite (3 sconfitte e 2 pareggi gli altri match) e soprattutto la brutta, bruttissima uscita da una competizione che si era fatta obiettivo concreto per la stagione rossonera. Già perché oltre al risultato, Gattuso, improvvisamente, pare pagare anche il ‘modo’. Un Milan sperimentale, impaurito, mai pericoloso. In una parola: brutto. Troppo brutto. E se è vero che i rossoneri non hanno in fondo mai brillato lungo tutto il corso della stagione, altrettanto è che l’involuzione evidente è arrivata nel momento più delicato, ovvero quando ai rossoneri si chiedeva l’ultimo sforzo di una stagione travagliata.

Gattuso, perché sì

Già perché in qualche modo Rino Gattuso un miracolo, o quasi, nella prima parte di anno, l’aveva messo in piedi. La miriade di infortuni; gli investimenti deludenti – Higuain su tutti – e chi più ne ha più ne metta. Il partito de “avanti con Gattuso” ha certamente degli argomenti rispettabili a suo favore. Uno su tutti, il quarto posto. Che ancora il Milan conserva e che a 5 giornate dalla fine varrebbe una clamorosa Champions League. Dovesse in qualche modo invertire l’inerzia già domenica sul difficilissimo campo del Torino; e centrare poi l’obiettivo a fine stagione, accantonare Gattuso sarebbe un’operazione alquanto complicata.

E non solo per una mera questione di riconoscenza o il concetto di bandiera, argomenti ormai superati nella ben poco romantica realtà contemporanea. In quel caso il tecnico calabrese avrebbe semplicemente infatti dimostrato, anche nel più difficile dei finali, di saper tenere in rotta la barca dentro la tempesta. Ergo il posto se lo sarebbe guadagnato con i meriti ottenuti in un mare che lungo l’intera rotta non è stato mai – ma proprio mai – stato calmo; e soprattutto con un equipaggio di fortuna o quasi. Di marinai d’esperienza, di uomini di qualità, la nave Milan ne è quasi totalmente priva. E questa è un’altra grande realtà che gioca a favore di Gattuso che troppo spesso viene dimenticata. Poi, certamente, ci sono altri aspetti.

Gennaro Gattuso e Gonzalo HiguainGetty Images

Gattuso, perché no

E questi sono il gioco. Brutto. Troppo brutto. Limiti tattici apparsi evidenti soprattutto in questo finale di stagione, in un Milan dalle idee confuse. Spirito di squadra, compattezza, orgoglio, tutti d’accordo. Poi però poco altro. Anzi, quasi nulla. Il Milan ha sostanzialmente campato solo su questo; e questo – nonostante tutti i problemi sopra citati – è stato comunque troppo poco per quelle che vorrebbero essere le ambizioni rossonere. Ambizioni non supportate dalla qualità della rosa – e fin qui tutti d’accordo – a cui comunque Gattuso non è mai riuscito a far esprimere con costanza un singolo concetto di gioco, di applicabilità e metodologia tattica sul campo.

Pare questo il limite del tecnico calabrese e principale accusa imputata dai suoi detrattori. Nella nuova stagione dunque, dovunque essa sia, il partito del “grazie Rino, ma arrivederci” ha dalla sua le prestazioni qualitative del campo.

Leonardo e Gattuso ai tempi del brasiliano allenatore e di Rino giocatoreGetty Images

Conte, Sarri, Gasperini: le uniche alternative plausibili e degne

Quali sono però le alternative? Il Milan deve prima di tutto valutare la realtà dei fatti: chi è e cosa può permettersi. La storia, dall’ultimo Scudetto di Allegri in poi, parla impietosa: Seedorf, Inzaghi, Mihajlovic, Brocchi, Montella, Gattuso. Una nobile decaduta. Sia nell’aspetto economico che in quello di appeal. Perché in questo lungo arco temporale nessun grande tecnico è voluto avvicinarsi a Milanello? La questione economica è certamente un aspetto, ma la chiave resta il valore qualitativo della rosa. Basso. Troppo basso. Offensivo, in alcune presenze, per ciò che ha rappresentato la maglia del Milan. Il vero problema di Leonardo, alla prima campagna acquisti di sua gestione durante la prossima estate, sarà proprio questo: ritrovare qualità negli interpreti. In modo tale da fornire a chiunque sia il prossimo tecnico una base un po’ più solida di quella avuta nel recente passato. Dovrà farlo con le scure della UEFA pronte a intervenire e dovrà farlo capendo su chi plausibilmente abbia voglia di imbarcarsi nel fallimentare fin qui Milan post-berlusconiano.

Di tutti i nomi accennati, gli unici palpabili e plausibili, capaci di rappresentare un plus rispetto al recente passato, sarebbero tre: Conte, Sarri, Gasperini.

Il primo costa tanto e in vantaggio ci sono già sia Inter che Roma.

Il secondo è forse l’interprete migliore per ripartire da una filosofia – il bel gioco – che fece la storia recente del club, ma potrebbe rimanere bloccato al Chelsea per questioni indipendenti dalla volontà del Milan.

Il terzo è colui che in Italia in questa stagione ha proposto il miglior calcio.

Alternative plausibili non ce ne sono. I grandissimi nomi internazionali (Pochettino, ad esempio) sono utopia con la rosa attuale. Gli altri proposti fuori dal trio sopra citato, non farebbero poi molto meglio di quanto fatto da Gattuso, come dimostra il passato. La patata bollente passa a Leonardo. Consapevole che, se Champions non dovesse essere, la coperta rossonera resterà molto corta.