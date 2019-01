Gattuso: "Higuain? Lo rispetto, sono stato calciatore; Supercoppa? Se il Var c'è si deve usare"

" A livello fisico non stiamo male. Un po' di caciara l'abbiamo fatta quando siamo rimasti in 10. Ho visto grandissimo spirito, una squadra ha fatto di tutto per cercare di fare gol. Non ci siamo riusciti ma era quello che volevo vedere. La Juventus ha avuto sempre qualcosa in più di noi a livello mentale, di agonismo e cattiveria "

Rino Gattuso, allenatore del Milan, torna così sulla sfida di Supercoppa persa contro i bianconeri. "Siamo stati bravi, abbiamo fatto una buona prestazione. Ma ora voglio stesso spirito, non voglio andare indietro", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa alla vigilia del posticipo con il Genoa al Ferraris. "Giochiamo contro una squadra che a livello fisico ci può mettere in grandissima difficoltà. Voglio la stessa prestazione vista con la Juventus".

Sulla Supercoppa

" Ho perso la testa, ero arrabbiato nero, dovevo portare più rispetto, ho commesso un errore. Questo fa parte del calcio. Contesto solo una cosa: se c'è la VAR si usa. Dopo ho sbagliato e chiedo scusa per l'atteggiamento. Andare a vedere il VAR non costava nulla. La cosa da contestare è questa, poi l'errore arbitrale ci può stare. Se c'è la tecnologia è giusta che si usi "

Su Higuain

" Non sono deluso, sono stato calciatore. Ho fatto di tutto, lui si è comportato molto bene nei miei confronti, accetto la scelta. Ci è successo anche con Bonucci. Il rispetto rimane, lui poteva fare qualcosa in più, noi potevamo metterlo meglio in condizione, va bene così "

Su Piatek

" Devo pensare al campionato, Piatek ha caratteristiche ben precise, perdiamo un giocatore importante, se andrà via, ha avuto difficoltà. Se sarà ufficiale vi dirò cosa ci potrà dare "