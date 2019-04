Milan e Gattuso, dentro o fuori?

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, Torino-Milan è senza dubbio la sfida della verità per i rossoneri e il loro tecnico. Il quarto posto, con l'Atalanta che procede a gonfie vele, è a serio rischio. Eppure, è il requisito necessario per partire nella prossima stagione con nuove ambizioni, sul mercato e sul campo. Gattuso si gioca la panchina. Attenzione, però, perché dall'altra parte c'è il Torino di Mazzarri, affamato d'Europa come non capitava da qualche stagione. Insomma, i treni per la Champions e l'Europa League passano da qui.

La delusione di Suso in Milan-Lazio, Coppa ItaliaGetty Images

L'Inter saprà chiudere il discorso Champions?

Contro la rivale per antonomasia i nerazzurri vogliono blindare il terzo posto e giocare le ultime gare con più serenità. La prossima Champions non è ancora in cassaforte. I bianconeri, dal canto loro, hanno subito due sconfitte nelle ultime tre trasferte (contro Genoa e SPAL), tante quante ne avevano subite nelle precedenti 42 partite lontano dallo Stadium. Il rilassamento era figlio della sfida contro l'Ajax mentre adesso, se è vero che lo Scudetto è già arrivato, non ci saranno sconti. Il derby d'Italia ha sempre valore a prescindere.

Video - Allegri: "Icardi? Giocatore straordinario, segna sempre alla Juventus ma..." 00:28

Cristiano Ronaldo si sbloccherà o Icardi lascerà il segno tra presente e futuro?

Nella gara scudetto contro la Fiorentina è tornato a giocare Cristiano Ronaldo, assente in Serie A da più di un mese (non giocava dalla gara di Napoli del 3 marzo). Il portoghese, però, non segna in campionato da più di due mesi, dalla sfida vinta in casa contro il Frosinone il 15 febbraio scorso. Non essendoci più la Champions League, Cristiano Ronaldo certamente vorrà sbloccarsi in Serie A per provare a scalare la classifica cannonieri. E, dopo aver propiziato l'autorete di Pezzella nella gara contro la Fiorentina, proverà a tornare al gol contro l'Inter. L'uomo più in forma in casa nerazzurra è, invece, Ivan Perisic. Luciano Spalletti attende, però, anche i gol di Mauro Icardi per questa volata Champions: l'argentino ha segnato nella gara del ritorno contro il Genoa, per poi restare a secco contro Atalanta, Frosinone e Roma. Sarà titolare contro i bianconeri o giocherà Lautaro? Per Maurito potrebbe essere una ghiotta chance e un ponte tra presente e futuro...

Video - Allegri: "La Champions è una competizione tanto bella, quanto bastarda..." 00:56

Lazio e Atalanta sfrutteranno la spinta della Coppa Italia?

Reduci dalla finale conquistata dopo i successi su Milan e Fiorentina, biancocelesti e orobici vogliono sfruttare l'onda lunga per imporsi anche in campionato. La trasferta di Genova attende Simone Inzaghi mentre Gasperini ospiterà un'Udinese desiderosa di punti salvezza. Molto deciderà anche Roma-Cagliari, sfida del cuore per Claudio Ranieri.

Video - I segreti dell'Atalanta secondo Gasperini: "Mentalità, ambiente che ci spinge e voglia di aggredire" 01:26

Volata salvezza: ultimo treno Frosinone, tra Bologna ed Empoli chi vince lo spareggio?

Resa dei conti vicina anche nella lotta per non retrocedere. Bologna-Empoli sa tanto di spareggio mentre il Frosinone, che ospita il Napoli, ha l'ultima speranza per non gettare la spugna: vincere è indispensabile. Genoa e Parma, attese dalla trasferte di Ferrara e Verona, completano il programma. Si salvi chi può.

