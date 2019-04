È un momento così che dobbiamo analizzare. È facile parlare di schemi, attaccanti. Non bisogna arrendersi. Oggi penso che al di là di altre partite abbiamo fatto poco. Nel secondo tempo ho visto una squadra molla. Sull'1-1 potevamo segnare, ma potevamo anche subire gol. Non bisogna mollare in questo momento, dobbiamo recuperare energie e far passare la paura. Dobbiamo mettere in condizioni tutti di rendere al massimo

Il 4-3-1-2 è da accantonare?

" Dico che ci vuole tempo per provare le cose. Oggi abbiamo fatto qualcosa di diverso. In un giorno e mezzo non puoi avere la fluidità che hai con un modulo che utilizzi da un anno e mezzo. Nel finale il Milan è tornato al 4-4-2? Dopo cinque minuti dal secondo tempo, Castillejo tornava a destra e difficilmente riuscivamo a trovarlo fra le linee. Vedendo che avevamo perso le distanze ho deciso di passare a due linee a quattro "

I giocatori hanno perso certezze?

" In una stagione una squadra può avere alti e bassi. Abbiamo fatto cinque vittorie di fila e ora abbiamo un momento no. Quando non sei brillante la palla inizia a pesare 120 kg e ora questa cosa che sto dicendo si tocca con mano. Dobbiamo recuperare le energie e non darci le martellate da soli "

Sul gol preso in contropiede

" Abbiamo rischiato di fare il secondo gol, penso che sia una questione di gamba. Ci siamo fatti un po' prendere in velocità dall'Udinese, ma oggi ho visto una squadra che di gamba non stava bene "

Situazione infortunati

" Sono preoccupato perché ho visto l’immagine e la distorsione è brutta. Si è gonfiato subito. Farà la risonanza ma aspettiamo cosa dicono i dottori. È per come mette il piede a terra, si fa la distorsione da solo. Dobbiamo recuperare anche Kessie, ieri è uscito dopo dieci minuti, oggi ci ha provato ma si è fermato. Ha fatto la risonanza e ha una piccola infiammazione. Suso sono due giorni che non si allena per la botta che ha preso sul collo del piede a Genova. Proviamo a recuperare i giocatori che hanno dei problemi. Domani vedremo anche Donnarumma "

Kevin LASAGNA (Udinese)

" Vale tanto per noi questo pareggio. Sappiamo che il campionato è ancora lungo, ma venire a Milano e strappare un pareggio è importante. È un punto che ci dà tanto morale e ci dà consapevolezza che possiamo far bene da qui a fine campionato. Segni sempre a San Siro? Diciamo che porta bene, speriamo la prossima volta di segnare anche nell'altra. Qui si è scritta la storia del calcio, faranno un nuovo stadio e sarà bellissimo "