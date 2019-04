Sulle questioni arbitrali

"Io non voglio avere alibi. Non tutti gli arbitri sono uguali. Dobbiamo imparare a protestare anche su questo. Noi non possiamo attaccarci alla prestazione dell’arbitro se c’era rigore o no. Io credo alla buona fede. Dobbiamo fare di più per vincere le partite".

Sulle questioni societarie

"Si rema tutti dalla stessa parte. Domani c’è una partita importante, ma non perché ho parlato con Leo o Paolo. Nessuno può mettere in dubbio la nostra unione, poi voi potete scrivere quello che volete. Io so che rispetto c’è tra noi. Ne ho sentite di cotte e di crude. Se ci dovevamo dire qualcosa ce lo saremmo detti in faccia. Io sono tranquillo, sono concentrato sull’obiettivo Champions che manca da tanto tempo".

Su Caldara

"Si sta allenando da 25 giorni, sta meglio. Oggi faremo poca roba, la partita la preparerò domani".

Su Piatek e il mini digiuno

"Io penso che abbiamo creato tanto nei secondi tempi con Inter e Sampdoria. Io non penso solo a Piatek ma a tutta la squadra, dobbiamo creare di più".

Su Bakayoko

"L’ho visto bene anche da mezz’ala, ci ha dato quantità e qualità. Il problema è come vogliamo giocare, ci sta mancando un po’ di tranquillità. Due partite iniziate male ci hanno condizionato, dobbiamo migliorare e stare più sereni".

Sulle sue parole di venerdì

"Sono cose che non ripeterei per come sono uscite. Io sono vero e dico sempre quello che penso. Forse stavolta potevo stare zitto e non creare le problematiche che sono uscite in questi giorni".

Sul momento difficile

"Per superarlo bisogna vincere. Io sono tranquillo, qualcuno mi prenderà per pazzo, ma è davvero così. Dobbiamo iniziare meglio le partite".

Su Donnarumma e la papera di Genova

"Le critiche ci stanno. L'ho visto bene, ci ha messo la faccia e si è assunto la responsabilità. E' un errore che può stare, capita. Mi piace come ha gestito la situazione, così come ho apprezzato molto le parole di Conti. Questo vuol dire che il gruppo è sano".

Sulla squadra

"In questo momento vanno analizzate le cose che non vanno bene. Ci stiamo giocando tanto, arrivare in Champions è il nostro scudetto. A Genova avevo la sensazione di poter fare gol nella ripresa, così come nel derby ero convinto che potessimo ribaltare il risultato. E' vero che al primo errore iniziamo a sbagliare di più, dobbiamo migliorare su questo".

Sulla questione Kessie-Biglia e la pace fatta

"Vi sorprendete che Biglia si è seduto di fianco a Kessie dopo la sostituzione? Non è un segnale, dopo il ritorno dalla nazionale ha abbracciato Lucas davanti a tutti. Hanno avuto una discussione, hanno sbagliato a farlo davanti a tutti, ma non c'è nessun problema adesso. Ha fatto qualcosa che ci ha fatto rimanere male, ma non c'è nessun punizione".

Sul suo futuro

"Sul mio conto non penso a nulla. In questo momento la cosa più importante è il club. Si può parlare di Gattuso, Leonardo, Maldini, Kessie, Biglia. Ma più importnate è il club, sopra quello non va nessuno. Dopo posso aver sbagliato a dire una parola. Io so quello che sto dando, so quello che mi stanno dando loro. Bisogna pensare solo al bene del club. Tutte le altre cose passano in secondo piano".

Sulle parole di Scaroni

"Perdere mi brucia sempre. Lui ha parlato degli ultimi anni, non di questo ultimo periodo. Arriviamo da due sconfitte, ma c'è la consapevolezza e il dovere di fare meglio. Speriamo che domani possa arrivare questa benedetta vittoria".