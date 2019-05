Genoa-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Genoa (4-3-3): Radu; Biraschi, Gunter, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Veloso; Bessa, Lapadula, Kouamé. All. Prandelli

Indisponibili: Sturaro, Hiljemark, Favilli, Lazovic, Mazzitelli

Squalificati: Romero

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Padoin; Barella; Pavoletti, Joao Pedro. All. Maran

Indisponibili: Faragó, Ceppitelli

Squalificati:

Statistiche Opta

40° incontro tra Genoa e Cagliari in Serie A, il bilancio sorride ai sardi con 15 vittorie contro le 13 del Grifone, 11 pareggi completano il bilancio.

Il Cagliari ha ottenuto una clean sheet nell'ultima sfida in Serie A contro il Genoa, dopo aver subito almeno un gol in tutti i precedenti 11 incontri nel massimo campionato.

Il Genoa ha vinto tutte le ultime tre sfide interne contro il Cagliari in Serie A, ma non ha mai raccolto quattro successi consecutivi in casa contro i sardi. Il pareggio al Ferraris manca dal 15 aprile 1995.

Il Genoa non vince da otto partite di campionato, parziale in cui ha ottenuto solo tre pareggi: non ha mai segnato più di una rete in queste gare (quattro gol).

Il Cagliari ha perso tutte le ultime tre partite di campionato, non arriva a quattro sconfitte di fila da ottobre 2017 in Serie A (cinque in quel caso).

Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 16 trasferte di campionato: quattro pareggi e 11 sconfitte per i sardi nel parziale.

Il Genoa ha segnato due gol nei primi 15 minuti di gioco, in questo campionato solo il Chievo ha fatto peggio (zero) – nessuna squadra ha invece concesso più reti del Cagliari nello stesso intervallo di tempo (11).

In questo campionato Krzysztof Piatek ha segnato 13 gol con la maglia del Genoa: i migliori quattro marcatori dei liguri nella Serie A 2018/19 ne hanno realizzati 14 in totale (Kouamé, Pandev, Sanabria, Lazovic).

L’attaccante del Genoa Goran Pandev ha segnato nell’ultimo turno di campionato: non va a segno per due gare di fila da maggio 2017 in Serie A.

L’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti ha giocato 44 partite in Serie A con la maglia del Genoa, realizzando 23 gol.