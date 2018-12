Genoa e Fiorentina non si fanno male! 0-0, ma è ancora giallo VAR: proteste della Viola

Il Genoa chiude l'anno con un punto prezioso nella corsa salvezza. Chi esce infelice da questa sfida è invece la Fiorentina, che ha il solito problema: non riuscire a segnare. Giornata no sotto porta per Simeone, poi i legni colpiti da Mirallas e Chiesa. Infine l'episodio del mancato rigore: c'è il tocco di braccio di Miguel Veloso sul cross di Chiesa, ma l'arbitro - il sig. Massa - non concede il penalty nonostante le immagini a disposizione. C'è l'interpretazione che supera la regola (braccio largo che aumenta il volume del corpo), ma l'impressione è che sia stata presa la decisione sbagliata ancora una volta. A questo punto, serve davvero la VAR?

Cronaca

Pronti, via e Simeone si mangia subito un'occasione clamorosa: sugli sviluppi di un corner c'è la spizzata di Edimilson Fernandes, ma l'argentino non trova la porta nonostante fosse solo sul secondo palo. Ci prova anche Chiesa, servito da Simeone, ma Radu para in due tempi. Il Genoa corre in direzione della porta avversaria, ma senza creare particolari pericoli per Lafont. La prima vera occasione arriva al 36' quando Bessa si lancia in area, ma sul suo tiro-cross arriva per primo il portiere francese. Nel finale di tempo diverse occasioni: prima Mirallas colpisce il palo, poi Edimilson si fa ipnotizzare da Radu. In pieno recupero clamoroso errore in uscita dello stesso Radu, ma Simeone non ne approfitta.

Simeone - Genoa-Fiorentina - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Parte meglio il Genoa nella ripresa, ci prova subito Bessa con Lafont che risponde presente deviando in angolo. Bessa ha un'altra chance, ma l'ex Verona preferisce il velo per Piatek che viene poi anticipato. La Fiorentina riparte con Veretout e Chiesa, il destro del classe '97 si perde alto sopra la traversa. Qualche secondo più tardi ancora Chiesa, su servizio di Veretout, ma è il palo a fermare la conclusione dell'esterno della Fiorentina. Dentro anche Benassi, ci riprova poi Chiesa ma trova nuovamente Radu. Al 67' arrivano anche le lamentele per un tocco di braccio in area di Miguel Veloso sul cross di Chiesa, l'arbitro Massa però non concede il rigore nonostante sia andato a rivedere il tutto al VAR (con tanto di cacciata di Pioli per proteste). Chance anche per Piatek, ma il suo colpo di testa viene deviato in angolo da Lafont. La Fiorentina non ha più energie per tentare l'assalto e nel finale arriva addirittura l'occasione per il neo entrato Sandro che non trova però la porta.

La statistica

3 - Dopo il pareggio contro la SPAL e il successo contro l'Atalanta, altro risultato positivo in casa per la banda di Prandelli. 5 punti in 5 gare è un buon ruolino di marcia da cui ripartire in vista del prossimo anno.

Il Tweet

A questo punto, ha ancora senso la VAR?

Il migliore

Nikola MILENKOVIC - Grande prestazione, sia come centrale difensivo che da esterno (una volta finita l'autonomia di Laurini). In marcatura su Kouamé, non perde di vista neanche Piatek, dando una grossa mano al compagno di reparto Pezzella.

Il peggiore

Giovanni SIMEONE - Lotta, fa a sportellate, ma non basta. Ci mette il fisico, ma è troppo nervoso. E soprattutto non vede più la porta. Clamoroso l'errore dopo un minuto di gioco, male anche nel finale di primo tempo dove non sfrutta un erroraccio di Radu.

Tabellino

Genoa-Fiorentina 0-0

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, C.Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark (59' Miguel Veloso), Rolón, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouamé (83' Favilli). All. Cesare Prandelli

Fiorentina (4-3-1-2): Lafont; Laurini (65' F.Ceccherini), Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Edimilson Fernandes (57' Benassi), Norgaard, Veretout; Mirallas (83' Pjaca); F.Chiesa, G.Simeone. All. Stefano Pioli

Arbitro: Davide Massa, sezione Imperia

Ammoniti: 69' Biraghi, 75' Piatek, 90' Lazovic

Espulsi: nessuno