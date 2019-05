A una giornata dal termine del campionato la lotta salvezza assume giocoforza toni drammatici. La 37esima giornata è stata contrassegnata dal sorpasso dell'Empoli sul Genoa: azzurri padroni del loro destino quando si presenteranno al Meazza per affrontare un'Inter alla disperata ricerca dei tre punti che varrebbero la Champions, mentre Genoa-Fiorentina sarà un autentico spareggio in fremente attesa di notizie da Milano. Udinese matematicamente salva in virtù delle varie classifiche avulse.

La classifica a 1 giornata dalla fine

Squadra Punti 38a giornata Difficoltà del calendario 16) Fiorentina 40 Genoa *** 17) Empoli 38 INTER *** 18) Genoa 37 FIORENTINA *****

In maiuscolo le partite in trasferta. Chievo e Frosinone sono già matematicamente retrocesse in Serie B, Udinese già salva

Video - Dalla Fatal Verona al 5 maggio: quando l'ultima giornata in Serie A è da batticuore 01:22

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti

L'eventualità di un arrivo a pari punti tra 2 o più squadre è quindi un'ipotesi molto concreta. Nel caso si dovesse verificare uno scenario del genere, per stabilire l'ordine di classifica tra le squadre coinvolte varranno i seguenti criteri:

punti conquistati negli scontri diretti

differenza reti negli scontri diretti (i gol fuori casa non valgono doppio)

differenza reti generale

maggior numero di gol complessivi segnati

sorteggio

La situazione squadra per squadra

Fiorentina (40 punti)

Fiorentina salva se non perde a Genova, se perde con un gol di scarto e se l’Empoli non vince a San Siro contro l’Inter. In caso di arrivo a 40 punti con Genoa e Udinese i viola sono salvi se non perdono con più di una rete di scarto, altrimenti retrocedono. In caso di arrivo a pari punti solo con il Genoa sarebbero retrocessi in virtù dello scontro diretto sfavorevole.

Empoli (38 punti)

Grazie al colpaccio con il Toro, Empoli virtualmente salvo. In caso di vittoria all’ultima giornata contro l’Inter la salvezza diventerebbe matematica. Gli azzurri si salverebbero anche qualora ottenessero lo stesso risultato del Genoa, ma in caso di arrivo a pari punti con i rossoblù Empoli retrocesso in virtù della peggior differenza reti negli scontri diretti.

Genoa (37 punti)

Grifone terribilmente inguaiato dopo il pareggio interno col Cagliari e il concomitante successo dell'Empoli. Genoa salvo in caso di vittoria a Firenze e arrivo a 40 punti, con qualunque combinazione. Salvo anche in caso di pareggio e concomitante sconfitta dell'Empoli contro l’Inter per il vantaggio nello scontro diretto.