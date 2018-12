Genoa-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouamé. Allenatore: Prandelli

Indisponibili: Marchetti, Dalmonte, Mazzitelli

Squalificati: –

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa, Simeone, Mirallas. Allenatore: Pioli

Indisponibili: –

Squalificati: Vitor Hugo, Gerson

Statistiche Opta

La Fiorentina è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 17 partite di Serie A contro il Genoa, vincendo otto volte in questo parziale (8N).

Il Genoa ha vinto solo una delle ultime otto gare casalinghe di Serie A contro la Fiorentina (4N, 3P).

Il Genoa ha subito gol in tutte le ultime 13 partite di campionato: i liguri non arrivano a 14 dal 1994.

Il Genoa ha segnato in tutte le ultime 15 partite casalinghe in Serie A: la squadra ligure non raggiunge una striscia più lunga di gare interne con gol da ottobre 2010, quando arrivò a 19.

Solo due gol nelle ultime due partite di campionato della Fiorentina, mentre nelle precedenti tre ne erano stati segnati 13, una media di 4.3 per incontro.

Fiorentina imbattuta nelle ultime cinque trasferte di campionato: in una singola stagione di Serie A i viola non fanno meglio da aprile 2011, quando arrivarono a quota sei.

Questa sfida vede affrontarsi la squadra che ha subito meno reti di testa in questa Serie A (una, la Fiorentina) e quella che ha incassato più gol con questo fondamentale (otto il Genoa, al pari dell’Empoli).

La Fiorentina è la squadra che ha subito in percentuale più gol nel quarto d’ora finale di partita in questo campionato: 39% (sette su 18) – solo due reti realizzate per il Genoa nello stesso parziale di gara, meglio solo di Parma (1) e SPAL (0).

Darko Lazovic del Genoa, in gol nell’ultimo incontro casalingo di Serie A contro il Genoa, ha segnato il suo primo gol nel massimo campionato nel dicembre 2016 contro la Fiorentina.

Giovanni Simeone ha giocato le sue prime 35 partite di Serie A con la maglia del Genoa, segnando 12 reti: per lui nessun gol nelle due sfide dello scorso campionato con la Fiorentina contro la sua ex squadra.