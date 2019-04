Genoa-Inter: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Genoa (4-4-2): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Pezzella; Lerager, Rolon, Radovanovic, Lazovic; Sanabria, Kouamè. Allenatore: Prandelli

Indisponibili: Hiljemark (stagione finita)

Squalificati: Criscito (1)

Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Keita. Allenatore: Spalletti

Indisponibili: Vrsaljko (stagione finita), De Vrij (da valutare), Lautaro Martinez (da valutare)

Squalificati: –

Statistiche Opta

Nelle ultime 11 partite di Serie A tra Genoa e Inter si è alternata una vittoria casalinga dell’Inter a un successo interno del Genoa (all’andata vinsero i nerazzurri 5-0).

Il Genoa ha vinto tutte le ultime cinque sfide di Serie A contro l’Inter giocate al Ferraris e in quattro di queste non ha subito gol.

Il Genoa è imbattuto nelle ultime quattro gare di campionato disputate in casa (2V, 2N) e nelle ultime due partite interne non ha subito gol: è da febbraio 2016 che non colleziona tre ‘clean sheet’ casalinghi consecutivi in Serie A.

Il Genoa ha perso due delle ultime tre partite di campionato (1V): tante sconfitte quante nelle precedenti 10 in Serie A (3V, 5N).

L’Inter, vittoriosa nell’ultima gara esterna, non colleziona due vittorie consecutive in trasferta in Serie A da settembre 2018 (quattro di fila), quando il secondo successo arrivò a Marassi contro la Sampdoria.

Il Genoa è la squadra che in percentuale ha subito più reti nel primo tempo (57%); l’Inter, invece, quella che ne incassate meno nella prima frazione (32%) di questo campionato, dopo il Parma (30%).

11 delle ultime 13 reti subite dal Genoa in Serie A sono arrivate su azione, dopo che i rossoblù avevano incassato cinque delle sei precedenti su calcio da fermo.

Goran Pandev vanta cinque gol in 46 presenze con l’Inter tra il 2009 e il 2011 in Serie A; il macedone ha segnato negli ultimi due precedenti giocati con la maglia del Genoa al Ferraris contro i nerazzurri in campionato (febbraio 2018, maggio 2017).

L’unica doppietta in Serie A di Roberto Gagliardini è arrivata nel match d’andata contro il Genoa; contro i liguri, il centrocampista dell’Inter ha fornito il suo primo assist nel massimo campionato, con la maglia dell’Atalanta (ottobre 2016).

Mauro Icardi (122 reti) è a un solo gol dal raggiungere Christian Vieri (123) all’8° posto dei migliori marcatori all-time dell’Inter in tutte le competizioni.