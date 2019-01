Genoa-Milan: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Genoa (4-4-2): I. Radu; Biraschi, C. Romero, Zukanovic, Criscito; Romulo, Veloso, Bessa, Lazovic; Kouamé, Favilli. Allenatore: Prandelli.

Indisponibili: Sandro, Hiljemark

Squalificati: Piatek

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, R. Rodriguez; Mauri, Bakayoko, Paquetá; Suso, Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso.

Indisponibili: Caldara, Biglia, Bonaventura

Squalificati: Kessié, Romagnoli, Calabria

Statistiche Opta

Negli ultimi sei incontri tra Genoa e Milan in Serie A, quattro vittorie per i rossoneri, un successo per i liguri e un pareggio.

Il Milan ha vinto l’ultima partita giocata contro il Genoa al Ferraris a marzo 2018, dopo aver perso le tre precedenti di Serie A in casa dei liguri senza segnare alcun gol.

Il Milan conta sei punti e due gol in più rispetto alla 19ª giornata della scorsa Serie A; il Genoa invece ha raccolto solo due punti in più in classifica, ma ha segnato 10 reti in più rispetto al girone d'andata dello scorso campionato.

Da inizio ottobre il Genoa ha raccolto solo otto punti in 13 partite (1V, 5N, 7P), solo il Bologna ha fatto peggio nel parziale (sei punti).

Il Milan ha pareggiato le ultime tre gare in trasferta in campionato, le due più recenti a reti inviolate, solo una volta in Serie A ha inanellato tre 0-0 fuori casa di fila (nel gennaio 1972).

Il Genoa è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio (17) in questo campionato, dall’altra parte nessuna formazione ha recuperato più punti del Milan (10) quando si è trovata sotto nel punteggio.

Il Genoa è la squadra che ha sia segnato maggiormente (otto reti) che subito più gol (10) negli ultimi 15 minuti del primo tempo nel campionato in corso.

Il Genoa è la formazione che ha subito più gol nei primi tempi di questo campionato (21), dall’altra parte solo l’Inter (due) ha incassato meno reti del Milan (cinque) nella prima frazione di gioco.

Suso del Milan ha collezionato 19 presenze con la maglia del Genoa in Serie A tra gennaio e maggio 2016, segnando la sua prima rete nel torneo. Il fantasista spagnolo ha fornito otto assist, un record in questo campionato.

Patrick Cutrone del Milan (tre gol ed un assist) e Christian Kouamé del Genoa (tre reti e tre assist) sono due dei tre giocatori più giovani, insieme a Justin Kluivert, ad aver sia segnato che fornito almeno un assist in questo campionato.