Giallo Guardiola: incontro con Paratici a Milano, Juventus ancora in gioco?

Fabio Paratici e Pep Guardiola si sono incontrati a Milano al Palazzo Parigi nell'ambito di un torneo di golf di beneficienza, lo ha riferito il quotidiano sportivo catalano Sport senza poi sbilanciarsi sul contenuto della conversazione intercorsa tra i due.

Semplice coincidenza o il primo contatto per (provare a) definire il futuro del tecnico del Manchester City alla Juventus? Pep Guardiola aveva negato categoricamente l'evenienza, ma è altresì vero che l'allenatore non ha ancora firmato il rinnovo (in queste pagine avevamo parlato di una maxi offerta da 115 milioni di euro).