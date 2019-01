Gioco verticale, gli inserimenti di Paquetà e l'idea 4-2-3-1: come cambia il Milan con Piatek

Fuori Gonzalo Higuain, dentro Krzysztof Piatek. In linea teorica in casa Milan non cambia nulla dal punto di vista tattico: via un centravanti, dentro un altro. In realtà, il 23enne ex Genoa - alla sua prima stagione in Italia - ha caratteristiche diverse rispetto al Pipita, la cui avventura al Milan si è rivelata fallimentare. L'argentino aveva nel suo bagaglio tecnico anche qualche colpo da regista offensivo: finalizzatore sì, ma anche bravo a supportare la squadra e a farla salire. Il polacco si presenta a Milanello con le credenziali dell'uomo d'area.

Il punto interrogativo: l'intesa con Suso e Cutrone

Nel corso della sua esperienza al Genoa, Piatek ha sempre giocato con Kouamé al suo fianco, un giocatore molto veloce e bravo ad attirare i difensori fuori dall'area e a creare gli spazi. Dei 19 gol segnati finora dal polacco (13 in campionato e 6 in Coppa Italia) molti sono anche merito dei movimenti dell'ivoriano. Il Milan di Gattuso, tuttavia, ha un impianto gioco basato sul 4-3-3 e non ha in rosa un giocatore come Kouamé. Diventa perciò fondamentale capire quanto feeling ci sarà tra Piatek e gli esterni del Milan, Suso in particolare: salvo rare eccezioni, i movimenti dello spagnolo (che lunedì contro il Genoa ha ritrovato la via del gol dopo oltre 2 mesi di astinenza) non erano riusciti a esaltare le caratteristiche di Higuain. Gattuso sa che dai piedi di Suso passa la maggior parte delle azioni offensive del Milan e dovrà essere bravo innanzitutto in questo: far sentire il meno possibile al polacco il cambio di modulo. Resta in ogni caso valida l'opzione 4-4-2, sperimentata più volte dal tecnico milanista con risultati per la verità non sempre confortanti. Piatek e Cutrone, tuttavia, sembrano possedere caratteristiche molto simili e l'utilizzo contemporaneo dei due appare più sensato - almeno sulla carta - a partita in corso quando serve maggiore presenza negli ultimi sedici metri.

Suso e Patrick CutroneGetty Images

I gol di Piatek ai raggi X

Competizione Partita Come ha segnato Coppa Italia Genoa-Lecce 4-0 Colpo di testa (1-0) Coppa Italia Genoa-Lecce 4-0 Destro (2-0) Coppa Italia Genoa-Lecce 4-0 Colpo di testa (3-0) Coppa Italia Genoa-Lecce 4-0 Colpo di testa (4-0) Serie A Genoa-Empoli 2-1 Destro (1-0) Serie A Sassuolo-Genoa 5-3 Sinistro (0-1) Serie A Sassuolo-Genoa 5-3 Destro (5-3) Serie A Genoa-Bologna 1-0 Destro (1-0) Serie A Lazio-Genoa 4-1 Destro (2-1) Serie A Genoa-Chievo 2-0 Destro (1-0) Serie A Frosinone-Genoa 1-2 Destro (0-1) Serie A Frosinone-Genoa 1-2 Destro (0-2) Serie A Genoa-Parma 1-3 Colpo di testa (1-0) Serie A Genoa-Sampdoria 1-1 Rigore (1-1) Coppa Italia Genoa-Virtus Entella 9-10 dcr Rigore (1-1) Coppa Italia Genoa-Virtus Entella 9-10 dcr Rigore (2-2) Serie A Genoa-Spal 1-1 Rigore (1-1) Serie A Roma-Genoa 3-2 Destro (0-1) Serie A Genoa-Atalanta 3-1 Destro (3-1)

Il ruolo di Paquetà e il possibile passaggio al 4-2-3-1

Il mercato di gennaio ha portato al Milan anche Lucas Paquetà. Il brasiliano finora ha destato un'impressione positiva quando agisce da metà campo in su, meno in fase difensiva: sembra avere quella capacità di giocare il pallone in verticale che manca agli altri giocatori a disposizione di Gattuso. Un'attitudine, quella dell'ex Flamengo, che potrebbe spingere il tecnico a sperimentare un modulo finora mai utilizzato: il 4-2-3-1 con un centrocampo robusto, Suso e Calhanoglu larghi e Paquetà a ridosso di Piatek (o di Cutrone). Conoscendo Gattuso, questo tipo di svolta tattica appare improbabile soprattutto a stagione in corso e in un momento in cui il Milan si sta giocando molto. Ma potrebbe rappresentare un buon compromesso per aumentare il tasso qualitativo della squadra che in mezzo al campo ha bisogno come non mai di piedi buoni.

Paquetà, Milan, Coppa Italia 2018-19LaPresse