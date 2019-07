Una giornata da dimenticare, per il Napoli, in termini di calciomercato. Due porte sbattute severamente in faccia, nel giro di poche ore. Anzitutto la vicenda riguardante James Rodriguez: come tutte le storie sudamericane, sembra essersi trasformata in una telenovela infinita.

James tolto dal mercato

L'ultima puntata ha visto il talento colombiano rimosso dal mercato direttamente dal patron del Real Madrid Florentino Perez, almeno secondo le indiscrezioni raccolte dalla popolare testata spagnola As. In questo senso, nonostante l'importanza relativa della competizione, fatale è stata la sonora sconfitta per 7-3 rimediata dai "cuginastri" dell'Atletico nell'International Champions Cup.

Video - Simeone: "James Rodriguez? Ingiusto parlare di giocatori che non alleno" 00:33

La decisione di Perez è solo un messaggio all'Atletico Madrid?

Una decisione che può essere vista sia in positivo che in negativo. E' chiaro che questa scelta "di pancia" sia stata fatta proprio in ottica Colchoneros con l'intento di non rinforzare ulteriormente una rivale di campionato (e cittadina). Napoli esente da questa decisione? Non proprio: James, infatti, è rientrato regolarmente ad allenarsi col gruppo merengue ed è stato convocato per l'Audi Cup a Monaco di Baviera, nello stadio che l'ha visto protagonista col Bayern.

Video - Ancelotti: "La 10 a James Rodriguez? L'importante è che vesta la maglia del Napoli..." 01:06

Bye Bye Pépé

Poi c'è la vicenda Nicolas Pépé: l'ala destra offensiva franco-ivoriana del Lille ha scelto l'Arsenal (che se lo aggiudica per circa 80 milioni). I Gunners hanno offerto un milione in più rispetto al Napoli (5 contro 4) e hanno già programmato le visite mediche.

Nicolas PépéGetty Images

Come finirà la vicenda "grande colpo" sempre più ingarbugliata? Con ogni probabilità, si arriverà fino agli ultimi giorni di agosto con il Real Madrid che - dopo averlo negato ai rivali cittadini dell'Atletico - abbasserà sensibilmente le pretese per James Rodriguez. E saranno tutti felici e contenti.