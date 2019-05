Giudice Serie A: due turni a Montella, salta lo spareggio salvezza col Genoa

Due giornate di squalifica per Vincenzo Montella. Lo ha deciso il giudice sportivo di Serie A in merito agli incontri della 37/a giornata.

Il tecnico della Fiorentina è stato sanzionato "per avere, al 48° del secondo tempo" del match contro il Parma, "con atteggiamento minaccioso e intimidatorio, rivolto agli ufficiali di gara per tre volte espressioni ingiuriose; per avere, inoltre, all'atto dell'allontanamento sferrato con violenza un pugno ad un cartellone pubblicitario che cadendo procurava un lieve danno ad uno steward".

Montella salterà quindi la sfida salvezza contro il Genoa. Tra i dirigenti, inibizione fino al 31 maggio 2019 per il club manager viola Giancarlo Antognoni per aver rivolto agli ufficiali di gara "espressioni gravemente offensive".