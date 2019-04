Chi è l’allenatore più pagato al mondo? È Diego Simeone, il tecnico dell’Atlético Madrid. Stando alle cifre di France Football, per l'anno 2018, è l’ex allenatore del Catania ad avere l’ingaggio più alto considerando stipendio lordo, premi e altri emolumenti. 41 i milioni versati alle casse dell’argentino che supera nettamente i colleghi Mourinho, Henry, Guardiola e Valverde. Per Mourinho, ex allenatore del Manchester United, l’ingaggio era di 31 milioni a stagione, poi risolto lo scorso dicembre. La sorpresa è quella di Thierry Henry che per aver vestito i panni di allenatore del Monaco per tre mesi (4 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte in 20 gare), aveva firmato un contratto di poco più di 25 milioni. Poi Guardiola e Valverde che superano i 20 milioni.

La top 5 degli allenatori più pagati secondo France Football

Allenatore Squadra Ingaggio 1. Diego SIMEONE Atlético Madrid 41 milioni 2. José MOURINHO ex Manchester United 31 milioni 3. Thierry HENRY ex Monaco 25,5 milioni 4. Pep GUARDIOLA Manchester City 24 milioni 5. Ernesto VALVERDE Barcellona 23 milioni

Molto più indietro invece Wenger e Fabio Cannavaro: 15 milioni per l’ex Arsenal, mentre l’ex Pallone d’oro percepisce 13,5 milioni al Guangzhou Evergrande oltre il suo ruolo da ct della Cina. Alle loro spalle Klopp e Allegri con 13 milioni a stagione. Con loro c’è anche Marcello Lippi che aveva un inaggio da 13 milioni per il suo ruolo da ct della Nazionale cinese.

Dalla 6a alla 10a posizione

Allenatore Squadra Ingaggio 6. Arséne WENGER ex Arsenal 15 milioni 7. Fabio CANNAVARO Guangzhou Evergrande 13,5 milioni 8. Massimiliano ALLEGRI Juventus 13 milioni 8. Jürgen KLOPP Liverpool 13 milioni 8. Marcello LIPPI Nazionale della Cina 13 milioni

Fuori dalla top 10 ci sono invece Jardim del Monaco (che piazza ben due allenatori nei primi posti nel 2018), Ancelotti (12 milioni) e Conte (11,3 milioni con il Chelsea). Spicca nelle prime posizioni anche Luciano Spalletti che percepisce 8,3 milioni. Capitolo a parte per Zidane: fino alla scorsa stagione il suo ingaggio era di 7,5 milioni, passato a 24 lordi una volta rientrato a Madrid (poco meno di 13 netti).

Dalla 11a alla 20a posizione

Allenatore Squadra Ingaggio 11. Leonardo JARDIM Monaco 13 milioni 12. Carlo ANCELOTTI Napoli 12 milioni 13. Antonio CONTE ex Chelsea 11,3 milioni 14. Mauricio POCHETTINO Tottenham Hotspur 10 milioni 15. Luciano SPALLETTI Inter 8,3 milioni 16. Vitor PEREIRA Shanghai SIPG 7,5 milioni 16. Nico KOVAC Bayern Monaco 7,5 milioni 16. Zinédine ZIDANE Real Madrid 7,5 milioni 19. Unai EMERY Arsenal 7 milioni 19. Dragan STOJKOVIC Guangzhou R&F 7 milioni