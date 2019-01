Globe Soccer Award: Ronaldo premiato a Dubai per il gol dell'anno e come miglior giocatore

L'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è stato premiato con il 433 FANS AWARD per il gol più bello del 2018 al Globe Soccer Award di Dubai.

" Il 2018 è il passato. Sono felice di iniziare la stagione con un nuovo premio e in una nuova squadra. Ringrazio tutti i tifosi che mi hanno votato "

Questo è quanto ha detto CR7 premiato per il gol segnato in rovesciata alla Juventus con la maglia del Real Madrid nei quarti di finale della Champions League. "E' stato il più bello della mia carriera", ha ammesso CR7.

Dopo una serie di altre premiazioni, CR7 è tornato sul palco per ritirare il premio più importante: è stato infatti indicato come il miglior giocatore del 2018. Il lusitano riceve il riconoscimento per la quinta volta, battendo in questa edizione la concorrenza di Kylian Mbappé e Antoine Griezmann. Sorridente, ha detto:

" E' ancora un onore ricevere questo premio, devo ringraziare la mia famiglia, i fan, mio figlio, Jorge e tutto il mio staff. E' stato un anno difficile e incredibile, in cui ho vinto di nuovo la Champions. Ma nel 2019 sogno di vincere tanti nuovi trofei con la Juventus "

Dal presidente della Fifa, Gianni Infantino fino appunto a Cristiano Ronaldo, è stata un'autentica parata di stelle al Madinat Jumairah di Dubai per il galà della decima edizione della rassegna. Sul red carpet del prestigioso resort nella città degli Emirati Arabi sono sfilati alcuni dei più importanti rappresentanti del mondo del calcio. Presenti il ct della Francia Didier Deschamps, il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici, il vicesegretario generale della Fifa Zvonimir Boban e poi il Fenomeno Ronaldo, Fabio Capello, Rino Gattuso, Blaise Matuidi, Walter Zenga, fino al super agente Jorge Mendes e l'ex arbitro Pierluigi Collina.

Kokorin & CapelloGetty Images

Fabio Capello ha ricevuto il premio alla carriera come allenatore. "Ho avuto una lunga carriera con tante vittorie e devo ringraziare tutte le società e le nazionali che hanno avuto fiducia in me", ha detto il 72enne tecnico friulano ricordando come la vittoria nella finale di Champions League con il Milan contro il Barcellona "è stato il momento più bello della mia carriera".

Miglior squadra del 2018 è stata nominata l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, vincitrice della Europa League e della Supercoppa Europea. "Non è stato facile competere con gli altri grandi club europei, l'anno scorso abbiamo anche inaugurato un fantastico nuovo stadio che ospiterà la prima finale di Champions League", ha detto dal palco del Madinat Jumeirah Miguel Angel Gil Marin, ceo del club spagnolo.

Fabio ParaticiGetty Images

Fabio Paratici è stato premiato come miglior direttore sportivo del 2018. Ecco le parole di Paratici:

" E' un onore ricevere questo premio, devo prima di tutto ringraziare il mio club e il mio staff. La Juve è un grande società e io do sempre il massimo. La Juve vive uno sei suoi momenti migliori, abbiamo vinto tanto negli ultimi anni e ora abbiamo una squadra ancora più competitiva con Ronaldo. Dobbiamo proseguire su questa strada "

A Didier Deschamps è andato il premio come miglior allenatore dell'anno. Il ct della Francia campione del Mondo in Russia ha ricevuto il premio dal presidente della Fifa Gianni Infantino e ha battuto fra gli altri Massimiliano Allegri, Zinedine Zidane e Diego Simeone. "Sono molto orgoglioso e devo dire grazie a tutti i miei giocatori, perché senza di loro un allenatore non è nulla", ha detto Deschamps dal palco visibilmente emozionato.

Premio anche per Ronaldo il Fenomeno, Luis Nazario da Lima: a lui è stato consegnato un premio speciale alla carriera ai Globe Soccer Awards di Dubai. "Devo ringraziare tutti i club in cui ho giocato", ha detto Ronaldo citandoli tutti dal San Cristovao in Brasile fino a Inter e Milan. Poi rivolgendosi al presidente della FIFA Gianni Infantino, noto tifoso interista, ha detto: "Forza Inter".