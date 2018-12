Gravina: "Sabato 29 dicembre la Serie A in campo regolarmente"

La Serie A non si ferma. Dopo i tristi fatti di Inter-Napoli, con la morte del tifoso nerazzurro investito prima del posticipo della 18esima giornata di Serie A, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha spazzato via ogni dubbio spiegando che la giornata in programma sabato 29 dicembre si svolgerà regolarmente...

" Sabato si giocherà, ci saranno regolarmente le gare, il campionato non si ferma. E’ una risposta tangibile a chi crede di poter fermarci a causa di certi atteggiamenti violenti. Ho sentito i due vicepresidenti, soprattutto Micciché che è il presidente della Lega di A, ho avuto modo di confrontarmi con il sottosegretario Giorgetti, per capire il clima, la volontà e le riflessioni fatte. All'unanimità abbiamo deciso di andare avanti. Il presidente federale è uno solo, non accetto dichiarazioni da chi pensa di tutelare il proprio orticello. Abbiamo una posizione di responsabilità e la federazione deve parlare una sola lingua. "

"A Mazzoleni non si può dire assolutamente nulla, tutti dobbiamo stare più tranquilli"

Riguardo all’annoso problema dei cori razzisti contro Koulibaly e al comportamento tenuto dall’arbitro Pier Silvio Mazzoleni: il numero della Figc chiede a tutti di abbassare i toni...

" La mia è una riflessione più profonda e tutti dobbiamo imparare a dire le cose giuste nel momento giusto. Da un po' di tempo si sta innescando questo meccanismo di dichiarazioni pericolose. La norma è chiara, c'è la possibilità da parte degli addetti alla sicurezza di sospendere la gara, ma non può farlo l'arbitro. Dobbiamo incontrare il Ministero dell'Interno per capire se c'è la possibilità di sospenderla davvero, ma serve una norma chiara, e ad oggi non lo è. In questo momento l'unico soggetto che può sospendere la gara è il responsabile della sicurezza all'interno dello stadio. Adesso chiederò al Giudice Sportivo di adottare sanzioni esemplari, ma abbassiamo i toni perché questi attacchi continui non fanno bene al mondo del calcio. Dobbiamo stare tutti un po' più sereni e tranquilli, ieri l'arbitro Mazzoleni ha applicato le regole nel migliore dei modi ma alcune dichiarazioni dei giorni precedenti, sicuramente non l'hanno aiutato nel suo lavoro". "

"Se una squadra lascia il campo viola le norme e incappa in una sconfitta a tavolino"

Gravina, ai microfoni di Sky Sport, ha anche ribadito che nel caso in cui una squadra decida di lasciare il campo, come cenno di protesta per cori razzisti, andrà incontro a una sconfitta a tavolino

" Se una squadra lascia il campo, il risultato è negativo per quella squadra perché non verrebbero rispettate le norme. Io capisco tutto, capisco la tutela alla dignità degli uomini, ma non dimentichiamo che esistono delle regole, che possono migliorare e devono essere applicate. Ma che, al contempo, devono essere rispettate". "