Guida al calciomercato invernale 2019: come funziona, quando finisce e cosa cambia per le liste UEFA

Tutto pronto per la riapertura del calciomercato. In maniera inedita, la sessione invernale 2019 sarebbe dovuta terminare il 18 gennaio prima della ripartura del campionato, adattandoci al “sistema inglese”. Il cambiamento non è stato così radicale, però, visto che la Lega Calcio ha deciso di spostare il tutto al 31 gennaio, in coerenza con quanto capitato nelle ultime stagioni. Tra piccole e big, tutte sognano il colpo che faccia svoltare la stagione. Chi sarà la regina del mercato?

Quando apre? Quando concluderà la sessione invernale?

Il mercato aprirà ufficialmente il 1° di gennaio e da quella data si potranno depositare i contratti in Lega Calcio. Come detto, la chiusura del mercato è posticipata al 31 di gennaio e si avrà tempo fino alle 20:00 per depositare in contratti (anche in via telematica). Tra i grandi campionati, i primi a chiuderanno saranno Bundesliga e Premier League (alle 18:00), Francia e Spagna ‘se la prendono comoda’ concludendo fino a mezzanotte.

Video - Sarri: "Higuain giocatore e uomo straordinario ma è del Milan, non è il momento di parlarne" 00:36

Altre chiusure: in Cina c'è tempo fino al 28 febbraio

Non solo le classiche chiusure. Come al solito, in altri campionati si va ben oltre il termine massimo del 31 gennaio. Anche nella stessa Europa, vedi Russia (Venerdì 22 febbraio alle 23:59) e Ucraina (Venerdì 1 marzo 23:59) che prolungano la loro sessione poiché il campionato riprenderà rispettivamente a marzo e febbraio. Entro la mezzanotte del 1° febbraio, comunque, le squadre partecipanti a competizioni UEFA, dovranno presentare la loro lista in vista della seconda parte della stagione.

Video - Malcom al Barcellona: l'ultima di una serie di grandi beffe di mercato 01:13

Poi ci sono gli altri campionati. In Cina il mercato sarà aperto fino a giovedì 28 febbraio 2019, finestra utile per piazzare qualche colpo in uscita oltre il 31 gennaio. Più avanti anche Argentina (Mercoledì 20 febbraio) e Brasile (Mercoledì 3 aprile), anche in quel caso per la riapertura del campionato.

Video - Hazard tranquillizza Sarri: "A gennaio resto al Chelsea, non andrò al Real Madrid" 00:48

Liste UEFA e criteri: ogni ha squadra può cambiare 3 giocatori

In seguito al mercato, le squadre partecipanti a competizione UEFA potranno modificare la propria lista in vista di Champions League ed Europa League. Ogni squadra, a partire da questa stagione, avrà a disposizione tre cambi rispetto alla lista presentata ad inizio settembre. Per le squadre che giocano in Champions League, sarà possibile inserire anche un giocatore (su tre) che ha partecipato nella prima parte di stagione in Europa League. Se un nuovo acquisto, ha giocato ‘solo’ i preliminari o i playoff di Champions League, non qualificandosi alla fase a gironi, sarà poi arruolabile alla fase ad eliminazione diretta della Champions. Chi gioca in Europa League, invece, potrà inserire nella propria lista un giocatore che ha disputato la Champions, a meno che la sua squadra non sia retrocessa proprio dalla Champions League alla fase ad eliminazione diretta dell’Europa League.