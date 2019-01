Higuain ai saluti, destinazione Chelsea: gli ultimi, dimenticabili giorni del Pipita al Milan

Se l’immaginava certamente diversa la sua avventura al Milan, Gonzalo Higuain. Dal quel 3 agosto in cui è stato ufficializzato il suo prestito oneroso dalla Juventus ai rossoneri, l’argentino si è trovato a suo agio solo a tratti nella sua terza squadra italiana. Pochi gol (8 in 22 presenze) e insofferenza crescente per il 31enne nato a Brest, ora in procinto di volare a Londra per vestire la maglia del Chelsea. Un’esperienza complessa che ha vissuto il suo apice, a tratti grottesco, nei giorni della Supercoppa Italiana poi persa contro la Juventus.

Quando il Milan vola a Gedda, Higuain è in odore di partenza già da tempo. Le dure parole di Leonardo avevano inasprito un rapporto già teso tra l’argentino e la società e le sirene inglesi si erano trasformate in voci sempre più fondate. Domenica scorsa, Gonzalo sbarca in Arabia Saudita col cappuccio calato sulla testa e l’espressione buia da separato in casa. Cambia poco in conferenza stampa o durante la prima sessione di foto con i tifosi. Higuain è presente fisicamente ma con la testa sembra lontano anni luce.

Il primo allenamento sul campo dell’Al Ittihad, però, sembra poter raccontare una storia diversa. Higuain sembra di nuovo concentrato sul Milan. Corre, sbuffa, sorride. Emblematico il siparietto con Gattuso. L’argentino entra da dietro sull’allenatore durante un torello e si crea un parapiglia con lo stesso Ringhio protagonista, in un clima rilassato e scherzoso di cui Higuain sembra far parte. È lunedì 14 gennaio, mancano due giorni alla sfida alla Juventus. Ma il match si avvicina e si crea il giallo. Nella foto di gruppo insieme al principe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, presidente dell’autorità per lo sport saudita, Gonzalo non c’è. È l’unico assente dei 24 giocatori convocati per la partita. Dov’è finito? Caso diplomatico o assenza motivata? L’ironia sul web si scatena, ma la risposta ufficiale del Milan dice che l’argentino ha la febbre e si farà il possibile per recuperarlo in tempo per la partita. Naturalmente i dubbi e le insinuazioni non si placano.

Un’ora prima del match, arriva l’ufficialità: Higuain non sarà della partita, non dall’inizio almeno. In campo va Cutrone. La verità la sapranno solo in casa rossonera, ma la sensazione è che Gattuso non voglia mandare in campo un giocatore non in grado di concentrare anima e corpo in quella partita. Si gioca. L’argentino spesso inquadrato in panchina o durante il riscaldamento sembra di nuovo un corpo estraneo. Entra al 26’ della ripresa e non incide. Il Milan perde, non senza polemiche. E per il Pipita riaffiora il nervosismo, palpabile nel dopo partita quando discute con Leonardo Bonucci sugli episodi controversi. Il buio sul suo volto rimane al ritorno in Italia, quando all'aeroporto viene intercettato dai giornalisti. "Se state cercando casino non lo troverete mai con me” risponde a chi gli chiede del passaggio al Chelsea.

Difficile non vederlo in maglia Blues da qui a poco. La Juventus ha trovato l'accordo con la società londinese. La formula è quella del prestito fino a giugno, con gli inglesi che si vincolano a un'ulteriore stagione in prestito alle stesse condizioni in caso di gol presenze del Pipita. Higuain, di lasciare la Juventus in estate, forse non ne aveva voglia, ma in questi mesi di Milan non è mai riuscito a calarsi nella nuova realtà. Ne ha perso il Milan, certo, ne ha perso anche lui, che ora dovrà dimostrare di essere un giocatore che può fare ancora la differenza.