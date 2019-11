Higuain-Dybala, la coppia da record che oscura CR7. La Juve può fare a meno dell'alieno?

Higuain e Dybala, la Joya e il Pipita: l’avventura all’ombra della Mole tra i due argentini ha tutte le caratteristiche di una storia d’amore. Il colpo di fulmine nel 2016, lo strappo nella scorsa stagione con la scappatella di Gonzalo a Milano e a Londra, il riavvicinamento estivo con le valigie in mano, il riaccendersi della passione con Sarri e la presenza di un illustre terzo “incomodo”.

Strano il pallone. Proprio quando sembri ai margini diventi indispensabile. Proprio quando la sconfitta sembra ormai scritta nella roccia, basta un quarto d’ora per una rimonta in HD. Il 3-1 sotto il diluvio di Bergamo dimostra che c’è vita anche senza CR7 e la coppia Albiceleste regge il confronto con Mr. 5 Palloni d’Oro. I numeri parlano chiaro: con Dybala e Higuain in campo la Juve parte con un gol di vantaggio: 87 gol in 89 partite giocate insieme, non si scappa. 2,55 punti di media a gara quando partono titolari (quella con in campo l’alieno è di poco superiore: 2,62). E la sensazione è che la fiammata argentina possa arrivare a prescindere dalla fluidità di gioco dei Campioni d’Italia proprio come quella di Cristiano. Contro l’Atalanta è scesa in campo forse la peggiore Juve della stagione, basta guardare i dati del possesso bianconero e delle palle perse. E nonostante le difficoltà sono arrivati tre punti d’oro. Così come contro il Diavolo.

Media punti a partita (Juventus) Higuain-Dybala (da titolari) 2,55 CR7 (da titolare) 2,62

"Con Higuain mi intendo con uno sguardo. Ci conosciamo da tanto tempo. Siamo una bella coppia" - ammicca la Joya – "Io e Paulo siamo contenti quando giochiamo insieme" - rilancia il Pipita. Separare i due ora sembra quasi un sacrilegio, ma il ritorno del fenomeno portoghese con l’Atletico Madrid imporrebbe secondo le logiche sarriane una nuova separazione: mai l’HD si è amalgamata con CR7, acronimi alla mano, nonostante il primo abbia reso più del secondo, per ora (11 gol contro 6 e 8 assist contro 2 in campionato). E anche in Champions la Vecchia Signora balla il tango: le reti più pesanti portano firma sudamericana, basti pensare alla doppietta di Dybala con la Lokomotiv o alle invenzioni del Pipita in Russia come al Wanda Metropolitano. Non c’è niente da fare: la Juve più cinica è quella con il trequartista dietro la coppia Higuain-Dybala. Sembra di tornare al 2016, vallo a spiegare a Cristiano.

Juventus, qual è l'attacco migliore in questo momento? Sondaggio 1188 voti Dybala-Higuain + trequartista Dybala-Higuain con CR7 CR7-Higuain + trequartista CR7-Dybala + trequartista