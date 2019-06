"Higuain in Italia può giocare solo alla Juve": l'agente dell'argentino chiude le porte all'addio

Higuain alla Roma? Nelle ultime settimane si era parlato di un interessamento dei giallorossi per l’attaccante argentino, in vista della sostituzione di Edin Dzeko, ma il fratello-agente del giocatore ha chiarito. Higuain, in Italia, può giocare in un solo club: la Juventus.

Il futuro di Higuain resta infatti intricato, con il Chelsea che non ha potuto (e voluto) riscattarlo a causa del blocco del mercato. L’argentino è quindi rientrato alla Juventus dove ritroverebbe Maurizio Sarri, suo allenatore ai tempi del Napoli, ma i bianconeri hanno messo il classe ’87 sul mercato. Dove potrà andare? Alla Roma no, per volere del giocatore, ma sentendo l’agente il Pipita sarà costretto a un nuovo viaggio all’estero. Tornerà in Spagna?