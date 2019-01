Higuain non convocato per la sfida col Genoa, si chiude l'avventura nel Milan

Gonzalo Higuain non rientra tra i convocati dell'allenatore del Milan Rino Gattuso per il posticipo di domani pomeriggio con il Genoa a Marassi. Si chiude quindi qui la breve e deludente esperienza dell'attaccante argentino nella squadra rossonera (6 gol in 15 presenze per lui). Torna invece a disposizione dopo la squalifica Suso.

Questo l'elenco dei convocati. PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina. DIFENSORI: Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Simic, Strinic, Zapata. CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Paquetá, Torrasi. ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Suso, Tsadjout.