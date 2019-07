Higuain, Suso, Dzeko, Icardi: gli esuberi che impediscono al mercato delle big di decollare

Per i più diplomatici sono “esuberi” mentre per i più maligni sono “zavorre”: la sostanza non cambia, sono i calciatori che di fatto bloccano il mercato delle grandi, perché ormai fuori dal progetto tecnico ma allo stesso tempo ancora senza acquirenti credibili. È uno degli effetti perversi dell’attuale calciomercato, dove i calciatori tendono a essere stra pagati ma, qualora non attecchissero nei rispettivi club, tendono a diventare un problema. Già, perché a quel punto nessuno è disposto a effettuare le famigerate minusvalenze. Quali sono i calciatori che “tappano” il mercato delle big?

Casa Juventus

ESUBERI ETÀ RUOLO VALUTAZIONE HIGUAIN 31 ATTACCANTE 35 MANDZUKIC 33 ATTACCANTE 18 KEAN 19 ATTACCANTE 40 CANCELO 25 DIFENSORE 55 KHEDIRA 32 CENTROCAMPISTA 7

La lista è nutrita, molto nutrita. Ci sono tre attaccanti, perché non è un mistero che la la task force di mercato bianconera voglia aggiungere un pezzo da 90 davanti sacrificando almeno due degli attuali componenti del reparto. Mandzukic e Higuain sono in predicato di essere ceduti a titolo definitivo, Kean con diritto di riacquisto. Quanto a Khedira, la sua avventura in bianconero pare giunta al capolinea.

Casa Inter

ESUBERI ETÀ RUOLO VALUTAZIONE ICARDI 26 ATTACCANTE 80 NAINGGOLAN 31 CENTROCAMPISTA 28 JOAO MARIO 26 CENTROCAMPISTA 18

All’Inter la questione è delle più paradossali: i i due indiscussi pilastri ai nastri di partenza dello scorso campionato sono ora stati dichiarati “fuori dal progetto” dai vertici societari. Se Nainggolan potrebbe forse rientrare in extremis nei piani di Conte, Icardi è ormai del tutto ai margini. Di proposte per Maurito, tuttavia, allo stato dell’arte non sono ancora state recapitate. Quanto a Joao Mario, a quanto pare le pretendenti non mancano e di certo partirà: resta da capire se qualche squadra accontenterà le richieste nerazzurre.

Casa Napoli

ESUBERI ETÀ RUOLO VALUTAZIONE VERDI 27 ATTACCANTE 23 HYSAJ 25 DIFENSORE 23 TONELLI 29 DIFENSORE 7

Dopo la fruttuosa operazione in uscita legata a Roberto Inglese, il Napoli ci potrebbe riprovare con Simone Versi, Elseid Hysaj e Lorenzo Tonelli. Nomi, per quanto di piccolo/medio cabotaggio, buoni per rinfoltire i forzieri societari e rivitalizzare il mercato in entrata,

Casa Milan

ESUBERI ETÀ RUOLO VALUTAZIONE SUSO 25 ATTACCANTE 40 ANDRE SILVA 23 ATTACCANTE 22 CUTRONE 21 ATTACCANTE 28 RODRIGUEZ 26 DIFENSORE 17

Blindato Donnarumma, il Milan è alle prese con un contorto mercato in uscita: c’è un André Silva involuto rispetto agli inizi convincenti nel Porto da piazzare, un Rodriguez destinato a partire perché ormai soppiantato da Theo Hernandez e poi ci sono i “casi” Suso e Cutrone: il primo potrebbe essere la pietra pregiata per far cassa, il secondo potrebbe essere sacrificato sull’altare di un grande acquisto davanti e potrebbe covare l’idea di partire per indossare una maglia da titolare in club con meno ambizioni.

Casa Roma

ESUBERI ETÀ RUOLO VALUTAZIONE DZEKO 33 ATTACCANTE 14 PASTORE 30 CENTROCAMPISTA 15 NZONZI 30 CENTROCAMPISTA 23 GONALONS 30 CENTROCAMPISTA 4 OLSEN 29 PORTIERE 7,5

Folta anche la lista degli esuberi della Roma che con Monchi era diventata una sorta di supermarket con incredibile andirivieni di calciatori. Dal pezzo da 90 Dzeko, ai “bidoni” Pastore, Gonalons e Olsen fino ad arrivare all’incostante Nzonzi. La loro permanenza blocca inevitabilmente il mercato in entrata di una Roma alle prese peraltro con il caso Zaniolo: che fare con il talento prelevato dall’Inter, cedere alle sirene per far cassa oppure trattenerlo a ogni costo?